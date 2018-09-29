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Климкин заявил о «глубокой» изоляции России
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Климкин заявил о «глубокой» изоляции России на Генассамблее ООН 

РИА Новости + ещё 3 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что 73-я Генассамблея ООН свидетельствует о поддержке миром Киева и "глубокой международной изоляции России", передает Укринформ.
По его мнению, голосование по Крымской резолюции показывает, в какой изоляции находится в настоящее время Россия.
"Я помню много Генеральных Ассамблей ООН, и поскольку мы начали с внесения вопроса относительно оккупированных территорий на повестку дня Генассамблеи, я всем говорю, посмотрите на результат, посмотрите на то, кто как голосовал", — сказал министр.
Кроме того, Климкин подчеркнул важность затронутых на Генассамблее ООН тем миротворчества, в частности, миротворческой миссии на Донбассе, освобождения заложников и политзаключенных, а также реформирование ООН.
"Хотите, считайте меня некорректным, но на сегодня ООН находится в декадансе, поскольку в ООН заблокировано в контексте принятие чрезвычайно важных решений. Поэтому и реформа Совета Безопасности, реформа ООН в целом — она не просто является насущной, мы должны были ее сделать еще несколько лет назад", — заявил министр.
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там в марте референдума. Крымские власти организовали голосование из-за государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва, в свою очередь, не раз подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин ранее заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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