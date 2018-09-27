Как новый муж обобрал Максакову

Певица Максакова судится с новым мужем из-за квартиры

Мария Максакова, оперная певица и вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, снова вышла замуж. Свадьба состоялась еще летом этого года, однако известно о ней стало лишь сейчас из судебного иска, который Максакова подала в отношении своего нового спуруга 24 сентября в Пресненский суд Москвы.

Как стало известно, Максакова вышла замуж за некого Далхата Халаева в июле в Киеве, и в качестве свадебного подарка преподнесла ему апартаменты на Краснопреснеской набережной в российской столице. Однако мужчина почти сразу продал жилье, при этом не посоветовавшись с самой Максаковой.

Когда певица узнала об этом, она обратилась в суд, чтобы аннулировать сделку купли-продажи недвижимости.

В иске Максакова утверждает, что не знала о намерениях Халаева и не давала ему разрешения на отчуждение совместно нажитого имущества.

Кроме самого Халаева, ответчиком по делу также выступает покупатель Мурат Мержоев. При этом его имя есть в базе судебных приставов и, согласно этим данным, Мержоев не платит по долгам, сообщает mk.ru

Ранее пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников в беседе с РИА «Новости» сообщил, что Максакова действительно просила признать сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной незаконной. Однако других подробностей судебного иска он не предоставил.

К слову, в прошлом году Максакова уже судилась из-за недвижимости в Москве. Тогда она подала иск в Пресненский суд столицы против Дениса Панаитова, бывшего руководителя Одинцовского следственного отдела ГСУ СК по Московской области. Соответчицей по делу выступала Екатерина Вороненкова — дочь экс-депутата Вороненкова от первого брака.

Как стало известно, Максакова оформила на Екатерину доверенность на нежилое помещение в центре столицы стоимостью $2 млн Девушка должна была продать квартиру, что и сделала.

Покупателем выступил Панаитов, который должен был заплатить по сделке 120 млн рублей.

Спустя несколько месяцев Екатерина прислала мачехе документы, в которых говорилось, что на руки Вороненкова получила лишь 38 млн рублей. Максакова посчитала, что Панаитов пытается незаконно завладеть ее имуществом и обратилась в суд.

Напомним, что певица овдовела, когда 23 марта 2017 года Денис Вороненков был застрелен в центре Киева. Политика нагнал на улице молодой человек и несколько раз выстрелил в депутата и его телохранителя. При этом последний успел смертельно ранить киллера, через некоторое время скончавшегося в больнице.

Убийцей Вороненкова оказался украинец Павел Паршов , который с 2015 года служил в Нацгвардии Украины. После убийства Вороненкова при Паршове нашли удостоверение участника боевых действий.

Как считает следствие, заказчиком убийства выступил бывший гражданский супруг Максаковой бизнесмен Владимир Тюрин , а организаторами и исполнителями — пять граждан Украины.

Сама Максакова также заявляла журналистам, что в деле есть доказательства причастности Тюрина к убийству Вороненкова.

По ее словам, Тюрин регулярно ей угрожал, поскольку ревновал к Вороненкову.

Она также сообщила, что ей самой постоянно поступали угрозы от Тюрина.

«Он и звонил, и орал, и при людях все это было. Конечно же, он ненавидел Дениса. Так не доставайся же ты никому», — заметила вдова.

МВД Украины уже объявило в розыск Тюрина. Сейчас он имеет статус «лица, скрывающегося от органов прокуратуры ».

Однако Максакова отмечала, что Тюрин является лишь марионеткой в деле убийства экс-депутата Госдумы.

«Не зря же все преподносилось таким образом, что Денис не просто сбежал в Украину и дает показания, а еще и вывез с собой какой-то страшный компромат, из-за которого, дескать, в России сейчас полетят головы и еще бог знает что. Речь не о российском руководстве, а об этих пресловутых заинтересантах», — подчеркнула она.

За три недели до убийства Вороненкова Басманный суд Москвы заочно арестовал его за фальсификацию сведений, указанных в Едином реестре юридических лиц. Экс-депутата также обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и попытке рейдерского захвата старинного особняка в Москве.

Вороненков и Максакова уехали из России на Украину в 2016 году. Депутат мотивировал отъезд политическими причинами, а в СК заявили, что так мужчина пытается скрыться от следствия.