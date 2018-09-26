AirForce Time (США): Украина проведет учения с союзниками на западном фланге России

США и AirForce Time (США) , — «укрепление возможностей партнеров по Украина продолжают нагнетать военную напряженность в Восточной Европе. В ближайшее время на территории Украины пройдут крупнейшие авиационные военные учения «Чистое небо — 2018», в которых примут участие, помимо Украины и США, еще восемь стран. Цель учений, говорится в статье в, — «укрепление возможностей партнеров по НАТО и других союзников в защите воздушного суверенитета».

На учениях «Чистое небо — 2018» (Clear Sky 2018) внимание будет сосредоточено на операциях воздушного сдерживания, интеграции сил на земле и в небе, аэромобильных операциях, медицинской эвакуации воздушными средствами.

Кроме того, будут проведены учения в сфере киберзащиты и восстановления персонала. Учения состоятся в середине октября на украинской авиабазе в Староконстантинове. Об этом заявили в Военно-воздушных силах США в Европе. Всего в них примут участие 950 военных ВВС из разных стран, среди которых помимо США также Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, Великобритания и, собственно, Украина.

«Самолеты, которые принимают участие в учениях, размещены на нескольких базах в регионе, — пояснил пресс-секретарь американских ВВС в Европе майор Тристан Хиндерлитер. — На Украине Ф-15 Национальной гвардии Калифорнии и украинские истребители будут действовать с базы в Староконстантинове, калифорнийские С-130 и украинские транспортники будут осуществлять маневры с базы в Виннице, а дополнительные украинские истребители будут проводить вылеты из Ивано-Франковска. Топливнео обеспечение будут осуществлять KC-135 Национальной гвардии Иллинойса из базы Повидз в Польше, а также KC-135 ВВС из Мидлхолле», — рассказал он.

Хиндерлитер добавил, что беспилотные MQ-9 Reaper также будут принимать участие в маневрах на Украине с авиабазы в Мирославке в Польше. Также Пенсильванская авиационная национальная гвардия США обеспечит объединенный терминал для инструкторов атак. Британские терминалы тоже будут задействованы в маневрах.