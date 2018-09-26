Порошенко получил от США декларацию о Крыме

«Крымская декларация» была издана в июле 2018 года и подписана госсекретарем США Майком Помпео.

«В этой декларации государственный секретарь Помпео четко указал на то, что США не признают и никогда не признают российскую аннексию Крыма», — сказал Курт Волкер.

Он добавил, что по духу и букве она похожа на декларацию 1940 года, в которой США отказались признать Эстонию, Латвию и Литву частью СССР.