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Порошенко получил от США декларацию о Крыме
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Порошенко получил от США декларацию о Крыме 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер вручил президенту Украины Петру Порошенко символическую копию «Крымской декларации», сообщает пресс-служба Порошенко.
«Крымская декларация» была издана в июле 2018 года и подписана госсекретарем США Майком Помпео.
«В этой декларации государственный секретарь Помпео четко указал на то, что США не признают и никогда не признают российскую аннексию Крыма», — сказал Курт Волкер.
Он добавил, что по духу и букве она похожа на декларацию 1940 года, в которой США отказались признать Эстонию, Латвию и Литву частью СССР.
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