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Как создают «самую сильную армию Европы»
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Как украинцам создают иллюзию «самой сильной армии Европы» 

ИноСМИ 25 сентября 2018
Фото: © AP Photo, Evgeniy Maloletka
Помпезные парады, пышные «передачи техники», громкие «победы» на международных маневрах, «жабьи прыжки» в серой зоне с многократным захватом давно захваченных поселков — все это наносит чудовищный вред обороноспособности нашей страны. Потому что успокаивает, убаюкивает, создают иллюзию «самой сильной армии Европы», которая сама где-то там на далеком Донбассе как-то там врагов побеждает. Как? Об этом пусть думают великие наши кормчие, полководцы, и пусть воюют нанятые Министерством обороны солдаты — нас самих это никак не касается, кроме дежурных лайков на Фэйсбуке под бравурными постами штатных пропагандосов.
А они умеют! Наши пропагандисты из любого информационного повода слепят очередную великую победу. Чего стоит один только героический переход двух старых ржавых калош из Одессы в Бердянск. Героический сам по себе — потому что на этих ржавых банках дальше буйков заплывать страшно. Героический вдвойне, потому что теперь, в дополнение к двум бронированным катерам, украинское военно-морское присутствие в Азовском море сразу вырастет многократно, а в Бердянске появится цельная «военно-морская база»!
На пятом году войны мы не имеем ни своего серийного танка, ни своей БМП, ни своей пушки, ни гаубицы, ни своего миномета («Молот» — не в счет), ни своего пулемета, ни своего автомата, ни своего пистолета, ни своего производства боеприпасов, не говоря уже о своих самолетах, вертолетах, кораблях и подводных лодках. Все, что есть — либо старое, советское, слегка подлатанное и покрашенное, либо то, что сохранилось в производстве с советских времен, и поставлялось в годы независимости на экспорт.
На пятом году войны у нас катастрофическая нехватка личного состава в действующей армии, бутафорская система подготовки резерва, полностью отсутствующая система военного всеобуча населения, социально-несправедливая и антипатриотическая по сути система призыва и комплектования Вооруженных сил — когда в армию попадают самые бесправные, социально незащищенные, низшие слои населения, а высшие — получают выгоду от военных контрактов и экономических связей со страной-агрессором.
На пятом году войны в воюющей стране государственной пропагандой культивируется пораженческая психология неверия в свои силы, помноженная на мифические военные «победы», и поделенная на преступную безответственность правящей «элиты». Нация фактически разоружена перед все более и более усиливающимся врагом, который теперь и внутри страны все смелее поднимает голову.
Вы думаете, это — «зрада»? Нет, это обыкновенное предательство.
Главред, Украина
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