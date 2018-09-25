Госдеп поддержал предоставление автокефалии Украине

«Соединенные Штаты уважают возможность православных религиозных лидеров и верующих Украины следовать путем автокефалии в соответствии с их убеждениями. Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога», — заявила Нойерт.

По ее словам, США поддерживают Украину, которая «намечает свой собственный путь и принимает собственные решения и ассоциации, свободные от внешних вмешательств». Нойерт добавила, что США решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе в вопросах управления религией. Она акцентировала внимание на праве свободно исповедовать свою веру без вмешательства правительства.

В сентябре лидер украинских раскольников, непризнанный киевский патриарх Филарет посетил Госдеп. На встрече с помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом он обсудил вопросы поддержки США Украины, поддержки территориальной целостности и национальной безопасности страны после предоставления автокефалии.