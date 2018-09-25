Зачем Украине военно-морская база в Азовском море

Украина создает военно-морскую базу на берегу Азовского моря в Бердянске . За основу базы взяты местные торговые порты, а первым корабельным пополнением стали полувековые буксир «Корец» и корабль управления «Донбасс». Американские аналитики уверены: в случае конфликта с Россией украинская база ВМС будет уничтожена за считанные минуты. Каково реальное назначение строящегося военного объекта в Бердянске?

Строительство Украиной военно-морской базы в Азовском море, чтобы «дать отпор агрессивным действиям РФ», вызывает недоумение даже у США . В случае конфликта Россия затопит то небольшое количество кораблей, что есть у ВМС Украины на Азове , и уничтожит базу в считанные минуты, считает американский журнал The American Conservative, как в свое время была разгромлена в течение 48 часов Грузия

При этом издание со скепсисом ставит риторический вопрос, будет ли в таком случае США перебрасывать туда свой флот, чтобы защитить права Украины. В журнале подчеркнули, что Азовское море является исторически российским, как Чесапикский залив исторически американским.

О базе в Азовском море в ВМСУ грезят еще с 2016 году. Однако реально ее созданием в Бердянске Украина занялась лишь 16 сентября текущего года. Там уже базируется 501-й отдельный батальон морской пехоты, а также были по суше переброшены малые бронированные артиллерийские катера P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны». Как рассказывал секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Иван Винник , первоначально база будет использовать инфраструктуру торговых портов, а в дальнейшем возможно строительство дополнительных причалов военного применения.

Даже если эти дополнительные причалы будут построены, такая база не идет ни в какое сравнение с базами Черноморского флота в Севастополе Новороссийске . В составе ЧФ более 50 кораблей. Только за последние три года черноморцы получили фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», шесть подлодок с крылатыми ракетами и более 10 противодиверсионных и патрульных катеров. В планах ЧФ — получение фрегата «Адмирал Макаров». Сейчас проводятся заводские испытания малого ракетного корабля «Вышний Волочек».

На будущую же украинскую базу Бердянск на днях, пройдя под Крымским мостом, прибыли еще два корабля — морской буксир A830 «Корец» (построен в Ярославле в начале 70-х) тянул корабль управления A500 «Донбасс», созданный поляками еще в конце шестидесятых.

Причем военная прокуратура Украины во вторник заявила, что зафиксировала якобы «провокационные ситуации» во время прохода «Донбасса» и «Кореца» и намерена представить их в международных судах, однако никаких доказательств не привела. В соответствии с соглашением от 2003 года, Азовское море считается внутренней акваторией двух государств, где гражданские и военные суда под российскими и украинскими флагами могут беспрепятственно заходить через пролив и идти в свои порты. Однако украинские корабли вошли в исключительную экономическую зону Российской Федерации и находились недалеко от берегов Крыма, поэтому сопровождались (без создания каких-либо препятствий, кораблями береговой охраны Пограничной службы ФСБ России

Бывший начальник штаба Черноморского флота РФ вице-адмирал Петр Святашов убежден, что Бердянск не подходит для создания военно-морской базы, которая должна всегда обладать свободным выходом в открытое море. Чтобы выйти в открытое море из Бердянска Украина должна запрашивать разрешение у России. По его словам, в Азовском море этот украинский флот будет способен только «рыбу глушить». Он назвал «чушью и глупостью» создание базы в таком месте.

«Базы всегда должны строиться для обеспечения быстрого выхода в открытое море. В этом мелководном Азовском море кроме ловли рыбы ничего больше делать нельзя. Эта база не представляет абсолютно никакой угрозы России ни по вооружениям, ни своим характеристикам. Это желание Украины показать миру, что они могут хоть что-то сделать. Вот пришли под буксиром. И что? Будут выполнять под буксиром какие-то задачи? Даже рыбу ловить не смогут», — сказал Святашов газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь председатель Движения поддержки флота, капитан I ранга запаса Михаил Ненашев подчеркнул, что «бандеровско-кивеская власть в первую очередь заинтересована в создании агрессивной провокационной обстановки в отношениях с Россией».

«Поэтому самое главное в создании объекта там, где практически невозможно иметь полноценную базу из-за географических и гидрологических условий (Азовское море — это водное пространство мелководья) — это нагнетать обстановку, чтобы выпрашивать деньги и обращать на себя внимание. Образ нынешней бандеровской власти — это попрошайка с ядовитыми ручонками», — сказал Ненашев газете ВЗГЛЯД, подчеркнув, что таким образом Украина собирается раздувать «страсти в информационном пространстве».

Создание Украиной серьезной военно-морской базы в Бердянске вряд ли возможно, считает эксперт.

«Большой причальный фронт, наличие различных катеров, кораблей — это не под силу Украине. У них нет для этого ни средств, ни кадров, ни другой инфраструктуры, если только им не помогут американцы и другие натовские представители. Создаваемая в Бердянске база — это временный пункт пристанища корабликов», — указал Ненашев, добавив, что американский журнал реально смотрит на вещи и поэтому не сравнивает потенциалы России и Украины.

«Там мерить нечего. Это все равно что сравнивать Россию и Чад или с Зимбабве…», — отметил собеседник.

Происходящее в Бердянске — это лишь имитация создания боевой базы.

«Это не защита от военно-морского присутствия в Азовском море. Они понимают, что им нечего противопоставить против серьезных военно-морских сил России в лице Черноморского флота или морской пограничной береговой охраны», — подчеркнул Ненашев, отметив, что корпуса даже современных украинских «бронекатеров» простреливаются из пистолета Макарова.

Святашов в свою очередь указал, что для создания настоящей военно-морской базы Киев мог бы использовать Одессу.

«Чего же вы в Одессе не строите? Потому что нет средств и ресурсов», — добавил он.

Впрочем, у этого объекта все же может быть практический аспект. Ненашев отметил, что киевские власти копят силы и «натаскивают свои группировки, чтобы разобраться с народом Донбасса». Эта база станет «вдохновляющим потенциалом для бандитских вылазок против Донбасса».

Святашов тоже уверен, что Киев выбрал Бердянск исключительно из-за близости к Донбассу, однако, по его мнению «эта угроза будет незначительной». Собеседник также предположил, что в будущем украинские власти могут использовать базирующиеся там подразделения морской пехоты для проведения диверсий, а также осуществлять радиоразведку с помощью американского оборудования, которое может быть установлено на A500 «Донбасс» (в прошлом использовался как плавмастерская).

«С этой точки может вестись диверсионная работа», — подчеркнул он.

Для создания провокаций базы в Бердянске достаточно. Как напомнил Ненашев, пираты в районе Аденского залива и Малаккском проливе 100 лет терроризируют мировое судоходство.