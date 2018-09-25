Россияне оценили последствия разрыва договора о дружбе с Украиной 

Более половины россиян (51 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что от разрыва договора о дружбе с Россией больше всего пострадает сама Украина.
Респондентам задали такой вопрос: «Кто больше пострадает от разрыва Украиной договора о дружбе с Россией?». По мнению 28 процентов опрошенных, расторжение этого соглашения ничего не изменит.
Еще 17 процентов респондентов считают, что в итоге обе страны пострадают в равной степени.
Только четыре процента участников опроса сочли, что больше пострадает Россия.
Всего в опросе приняли участие 20 864 человека.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ, утверждающий решение СНБО о прекращении действия договора.
Украина ратифицировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией 14 января 1998 года. Действие документа автоматически продлевалось на десять лет, если ни одна из сторон за полгода до истечения срока письменно не уведомила другую о денонсации договора. В последний раз документ был продлен в конце 2008 года.
В апреле 2018-го Порошенко анонсировал приостановку положений договора, «несовместимых с реализацией права страны на самооборону». При этом вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что в Киеве не будут денонсировать документ, чтобы Украина смогла потребовать от России ответа «во всех международных судах».