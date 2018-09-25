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УПЦ приостановила служение с иерархами Константинополя
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УПЦ приостановила служение с иерархами Константинополя 

РИА Новости + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Священный Синод Украинской православной церкви во вторник призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ и не нарушать ее канонической территории, и приостановил служение с иерархами Константинопольского патриархата, сообщает официальный сайт УПЦ.
Заседание Синода состоялось во вторник в Киево-Печерской лавре, предыдущее заседание Синода УПЦ прошло 25 мая.
"Синод УПЦ призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной церкви и не нарушать ее канонической территории…. Епископату Украинской православной церкви предписано приостановить сослужения с иерархами Константинопольского патриархата", — говорится в сообщении на сайте УПЦ по итогам Синода.
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