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СБУ вызвала на допрос Жириновского
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СБУ вызвала на допрос Владимира Жириновского на 27 сентября 

ТАСС + ещё 13 1 час назад
Фото: ТАСС
Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос депутата Государственной Думы РФ, лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского на 27 сентября. Соответствующую повестку опубликовало правительственное издание "Урядовый курьер".
"Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский вызывается на 09:00 27 сентября 2018 года к старшему следователю СБУ", — говорится в сообщении.
Жириновского ждут в спецслужбе для предъявления обвинения и допроса в качестве подозреваемого. Шевченковский районный суд Киева 18 сентября 2018 года разрешил специальное досудебное расследование в отношении лидера ЛДПР и двух депутатов Государственной думы за поддержку провозглашенных республик Донбасса.
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