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Украину взбесили «опасные игры» России у Крыма
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Украину взбесили «опасные игры» России у Крыма 

Рамблер + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский корабль создал опасный инцидент в Керченском проливе, а истребитель создал предпосылки к нему, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в соцсети «Фейсбук».
Вечером 20 сентября разведывательный корабль «Приазовье» российского ВМФ якобы «чрезмерно» сблизился с украинскими судами, чем создал «крайне» опасную ситуацию, а также нарушил международные правила.
>> Су-27 перехватил украинский самолет над Черным морем
На следующий день базирующийся в Крыму российский истребитель Су-27 создал «предпосылки» к аварийной ситуации, опасно сблизившись с военно-транспортным самолетом Ан-26 украинских ВМС.
«Военно-морские силы Украины не позволят стране-агрессору сделать Азовское море своим внутренним озером», — объяснили в пресс-службе присутствие кораблей в Керченском проливе и самолета над ним.
В середине сентября Украина усилила группировку своих Вооруженных сил в Азовском море. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко объяснил это «агрессивными действиями» России.
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