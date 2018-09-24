«Все по хатам — строить халифат». Украинские националисты принимают ислам

Бандиты c Северного Кавказа

В сентябре Киев выдал Москве уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева , подозреваемого в участии в боевых действиях на стороне ИГ* в Сирии . Украинские спецслужбы задержали боевика в Харькове еще в июне 2016-го. Затем каким-то образом он оказался на свободе, просил у официального Киева убежища. По свидетельству Муслима Чеберлоевского, командира батальона имени шейха Мансура, Тумгоев успел повоевать в Донбассе: "С ноября 2017 года он участвовал с нашими ребятами на передовой". Правда, бои 2014-2016 годов не застал.

А ФСБ арестовала недавно в Смоленской области боевика ИГ*, готовившего покушение на одного из лидеров самопровозглашенной Донецкой народной республики, причем действовал он по заданию СБУ. Арестованный приезжал на Украину в качестве представителя бандподполья Северного Кавказа, познакомился с сотрудниками СБУ и боевиками "Правого сектора" *.

Как сообщила ФСБ, на допросе задержанный утверждал, что "на территории Украины национальные спецслужбы оказывают активную помощь боевикам международной террористической организации "Исламское государство"* в обеспечении их безопасности, финансировании и предоставлении оружия и взрывчатых веществ для организации террористических актов на территории Российской Федерации".

На Украине действительно находятся участники боевых действий на Кавказе, в том числе уроженцы Чечни . Среди них российский гражданин Мовлу Тимаров, объявленный в международный розыск по обвинению в торговле наркотиками. Десять лет назад Тимаров покинул Россию, в 2015-м стал бойцом батальона имени шейха Мансура. В 2018-м был арестован в Николаеве по запросу Москвы, но украинские правоохранительные органы выпустили его на свободу. Поздравить бойца с освобождением приехал даже прокурор Николаевской области.

Дали задание принять ислам

Четыре года назад в России задержали группу украинцев, которые, как сообщала ФСБ, собирались совершить диверсии в Ростовской, Волгоградской, Тверской, Орловской, Белгородской областях, Калмыкии Татарстане . Среди них были активисты "Правого сектора"* и член Украинского национального союза, участник Евромайдана Виталий Кривошеев.

Один из лидеров украинских националистов, Кривошеев пытался создать "Правый интернационал". В 2013-м его заподозрили в подготовке террористических актов в Харькове. Но после победы Евромайдана правоохранительные органы забыли о своих претензиях. Когда Кривошеева задержали в России, сообщалось о его неожиданном признании в том, что он по заданию СБУ принял ислам. Вскоре его депортировали на родину.

В России задержаны 25 украинцев, подозреваемых в подготовке диверсий в семи регионах РФВиталий Кривошеев

В беседе с РИА Новости Кривошеев подчеркнул, что мусульманином стал по собственному желанию, исходя из личных убеждений.

"Это было мое решение. Мне даже непонятен вопрос: что за служебная необходимость, приказ, как могли заставить меня принять ислам?" — возмутился он.

По его словам, вся верхушка Украинского национального союза — мусульмане. "Мы пришли к этому независимо друг от друга. Двигались одним путем, но отдельно. Не интересовались, кто какую религию исповедует", — говорит Кривошеев.

Как и полагается правоверному, украинский националист желает распространения своей веры в стране. На вопрос, как ислам совмещается с праворадикальными убеждениями, он ответил так: "Традиция — вещь относительная, устоявшейся традиции нет. Если соратники по политическому спектру против (ислама. — Прим. ред.), это их проблемы".

Язычники напоказ

Киевлянин Влад успел побывать членом практически всех группировок "движа" — украинского национального движения. Сейчас состоит в партии "Национальный корпус", созданной на основе полка "Азов". Поэтому о соратниках рассказывает со знанием дела.

"Официально переход в ислам подавался как следование примеру Рене Генона (французский философ-традиционалист. — Прим. ред.). Мало кого волновало, что сам Генон призывал не идти его путем. Мусульманами стала, например, вся верхушка Украинского национального союза — Зорян Добровольский, Олег Голтвянский (один из лидеров Евромайдана. — Прим. ред.). Это не афишировалось, нижние чины не были посвящены. Считалось, что это такая орденская дисциплина: лидеры должны быть объединены одной верой, это должно было нас сплотить", — описывает ситуацию Влад.

Переход националистов в ислам, по его словам, поощрялся СБУ, чтобы "патриотам" было легче налаживать связи с закрытыми группами мусульман.

"В Киеве, Харькове, других городах есть группы этнических мусульман. Все они ходят в разные мечети, у кого-то свои молельные дома. Кого-то эсбэушники просили найти подход к единоверцам. А в общем, сложно сказать, какие виды в СБУ имели на мусульман-националистов", — продолжает он.

Влад уверяет, что различные группировки исповедуют разные религии. "В "Патриоте Украины" (неонацистская военизированная организация, входящая в "Правый сектор"*. — Прим. ред.) — язычники. Роднославие, еще там что-то… В полку "Азов" капище установили, Перуну поклоняются и жертвы приносят. Но это все показуха. У них падает популярность, вот (глава МВД Украины Арсен. — Прим. ред.) Аваков и его пиарщики пытаются внести разнообразие. Показывают наивным дурачкам: смотрите, ужасные агрессивные нацики, все татуированные свастиками, кровавые жертвы приносят языческим богам, у-у-у!" — говорит собеседник РИА Новости.

По словам Влада, в партии "Свобода" в основном греко-католики — у них сторонники на Западной Украине, поэтому надо демонстрировать, что они униаты. "Напоказ кто только чего не исповедует. Но на самом деле все верят в бабло и силу. Недавно "упаковали" (задержали. — Прим. ред.) такого ярого язычника — Олега Ширяева , командира "Восточного корпуса", роты МВД и одноименного движения. В Сети он подписывался ником Сварог Сварожич, СМИ его подавали как противника сепаров. Попался он на банальном рейдерстве — пытался отжать у фермеров элеватор", — отмечает Влад.

Был Сергеем, стал Али

Другой собеседник РИА Новости, Руслан, родившийся в семье выходцев с Кавказа, добавляет: ислам принимают и многие военные. "Раньше я был членом националистической партии "Свобода". Теперь служу в 72-й бригаде ВСУ. В нашей части несколько украинских офицеров стали мусульманами. Мы вместе ходим в мечеть, совершаем намаз, чувствуем себя единоверцами. Почему они принимают ислам? Я не знаю. Может, ищут что-то", — предполагает он.

Всю противоречивость религиозных воззрений украинских националистов отразила, например, судьба Даниила Ляшука. Уроженец Белоруссии, вступил у себя на родине в группировку футбольных фанатов, читал рэп — "музыку черных" — в защиту расизма. Успел поработать охранником в ночном клубе в Санкт-Петербурге. Был неонацистом, набил себе татуировку с девизом СС: "Моя честь — моя верность". В 2014-м стал бойцом роты "Торнадо", отличавшейся особой жестокостью по отношению к мирным жителям Донбасса. Министерству внутренних дел Украины пришлось разгонять эту роту, а "добровольцев" отлавливать по всей стране. Ляшук к тому времени принял ислам, взял себе позывной Моджахед и объявил, что поддерживает ИГ*.

"Моджахед (Ляшук) с чрезвычайным цинизмом совершал наиболее жестокие пытки местного населения Луганской области, организовывал и принимал непосредственное участие в изнасиловании задержанных", — комментировал в 2015-м главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Бывший военнослужащий ВСУ Сергей рассказал РИА Новости, что добровольческая рота "Крым", воевавшая в Донбассе, была укомплектована последователями салафизма (ваххабитами). "Там было много и украинцев, которые стали салафитами задолго до Майдана. Командир — этнический украинец по имени Мухаммад. Он до войны открыто жил в Киеве с тремя женами. Замкомбата — другой украинец, Али, в миру Сергей Соловей. С мусульманами-кавказцами они так и не нашли общего языка, те создали другие части — батальоны имени Джохара Дудаева и шейха Мансура. После окончания горячей фазы конфликта мусульмане-украинцы разошлись, как говорится, по хатам — строить халифат. Среди националистов у них странная репутация, так как они реально желают создания халифата и проповедуют это. Мусульман из исламских стран они, кстати, не приветствуют — дескать, вы должны приезжать, только если идет джихад, а на Украине он не объявлен".

Впрочем, по словам собеседника, в мусульманской общине украинские неофиты занимают солидное положение, их поддерживают единоверцы из Саудовской Аравии и Катара.

Религия "терпил" и религия "мобилизации"

Российский исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов так объясняет выбор националистов в пользу ислама: "Им не нравится христианство, потому что они воспринимают его как религию "терпил" и "слабаков", где от верующего будто бы требуется только смирение, терпение, обуздание гордыни, пацифизм. А вот в радикальных формах ислама их привлекает воинственность и агрессивность. К положительным сторонам ислама они относят также многоженство и многодетность семей, что, по их мнению, должно улучшить демографическую ситуацию. Даже особые запреты в меню, например на алкоголь, воспринимаются положительно. Словом, радикальные формы ислама они считают мобилизующей силой, позволяющей построить "правильное" в их понимании государство, "оздоровить" нацию".

Сулейманов называет мусульманских деятелей, симпатизировавших украинскому национализму. "Один из муфтиев, глава духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид (Сергей Исмагилов) — яркий пример украинского националиста-исламиста. У него татарские корни. Это так называемый муфтий Майдана, один из тех мусульманских деятелей, которые поддержали события 2013-2014 годов в Киеве, хотя его община находилась в Донецке".

После Майдана украинские силовики пробовали использовать сообщества мусульман в гражданской войне. "Когда Крым вошел в состав России, с полуострова переехали во Львовскую область — оплот украинского национализма — многие сторонники "Хизб ут-Тахрир" * из крымских татар. Сначала к ним относились сочувственно, потом начались конфликты с местным населением. Выяснилось, что крымские исламисты не сторонники украинского национального государства, они апологеты халифата. Большинство из них совершенно не горели желанием воевать в Донбассе "за единую и неделимую Украину". Тем более украинская армия терпела поражения, они посчитали, что глупо лезть в пекло за чужие интересы", — рассказывает Сулейманов.

В то же время говорить о массовом обращении украинских националистов в ислам не приходится. Точных данных нет, а неофиты стараются завысить число сторонников, чтобы придать себе значимость. "Кроме того, украинские националисты порой меняют вероисповедание: то они неоязычники, то мусульмане, а завтра будут кем-то еще. Люди находятся в постоянном духовном шатании, словно подыскивая для себя "более лучшую религию", — отмечает эксперт. — И делают они это не по заданию спецслужб, а просто из-за того, что синдром неофита дает о себе знать: сначала проявляется религиозное рвение при принятии нового вероисповедания, а потом наступает спад, хочется новых откровений, другой самоидентификации, и человек опять меняет религию".

*Террористическая организация, запрещенная в России.