Оскорбивший Путина украинец вызвал отвращение у Польши

В Польше рассказали об отвращении к оскорблявшему Путина украинскому послу

Власти Польши крайне недовольны последними заявлениями украинского посла в Варшаве Андрея Дещицы . Об этом ZN.UA сообщил неназванный источник в польском правительстве.

По его словам, дипломат перешел красную черту, когда в эфире польского радио заявил о том, что Киев снимет запрет на проведение эксгумационных работ на своей территории только после восстановления уничтоженных украинских памятников в Польше.

«В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства», — сказал собеседник издания.

Украинские власти летом 2017 года отозвали разрешение на проведение поиска и эксгумацию поляков, захороненных на территории страны. Как писал «Гордон», Варшава с этим не согласилась, в ноябре стороны вынесли данный вопрос на обсуждение президентов Украины и Польши Петра Порошенко Анджея Дуды . Главы государств договорились провести зимой заседание комиссии на уровне вице-премьеров, которые должны были решить эти проблемы, однако уже в феврале 2018-го в МИД Польши заявили, что делегат от Киева, заместитель председателя украинского правительства Павел Розенко , провалил свою миссию.

Впоследствии политические лидеры двух стран неоднократно выражали надежду на то, что Польша вновь сможет проводить эксгумацию останков на Украине, однако процесс так и не сдвинулся с мертвой точки. На фоне этого посол Дещица сделал заявление о новом условии Киева. Подобные подходы в политике исторической памяти, а также «антипольский пиар» украинской стороны в Брюсселе и Вашингтоне вызывают в Варшаве разочарование, уточнил источник ZN.UA.