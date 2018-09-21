Город на город: Львов засудит Харьков за русский язык

Львовский окружной суд рассмотрит иск борца с русским языком Святослава Литинского к Харьковскому облсовету. Франковец требует отменить статус русского языка как регионального в Харьковской области. В самом Львове на этой неделе запретили исполнять песни на русском, а если суд удовлетворит иск Литинского, то фактически Львов потребует запретить харьковчанам не только петь, но и разговаривать на русском языке.

Русский язык, признанный в Харькове региональным, будут «судить» во Львове. Ранее борец с русским языком, причастный к скандальному «Общественному закону о языке», житель Ивано-Франковска Святослав Литинский, подал иск об отмене статуса русского языка в административный окружной суд Львова. Литинский аргументирует свои требования отменой так называемого «закона Кивалова-Колесничеснко» 2012 года — «Об основах государственной языковой политики», названного так по именам депутатов, внесших законопроект в Раду, — Вадима Колесниченко Сергея Кивалова . Закон предусматривал возможность придания языкам статуса регионального, если на нем говорит больше 10% населения конкретного региона. Закон утратил силу в 2018 году, поскольку был признан неконституционным.

Окружной суд Львова уже 18 сентября определил состав судей, которые решат, на каком языке общаться харьковчанам.

После того как в феврале конституционный суд Украины отменил действие закона «Об основах государственной языковой политики»,

сразу 13 областей страны были де-юре лишены права разговаривать и осуществлять учебный процесс на родном языке. И речь идет не только о русском, но и о венгерском, польском, румынском и других.

Одновременно несколько европейских стран высказали свое возмущение против «языкового геноцида», по отношению к своим землякам. Особенно остро вопрос встал в Закарпатской области, где проживает много этнических венгров. Утратили право на официальное двуязычие и румыны, проживающие в Черновицкой области.

Румыния тоже не смолчала и высказала Киеву протест. Президент этой страны Клаус Йоганнис даже отменил свой визит свой на Украину — именно из-за возмущения по поводу отмены права на родной язык для тысяч румын. Но основной удар отмена «закона Кивалова-Колесниченко» был направлен не против этих областей.

Его основной целью стала тотальная украинизация и запрет на русский язык в Херсонской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковских областях.

Уже в конце июля этого года Николаевщина сдалась, и местная прокуратура отменила решение облсовета от 2012 года о региональном статусе русского языка на территории области. Соответствующий иск подал первый заместитель прокурора области, и, конечно, прокуратура его удовлетворила. Хотя ранее, в апреле, депутаты облсовета отмену особого статуса русского языка не поддержали.

С мая к этому процессу подключили Херсонскую область, где запрет на русский язык продавливали силами нескольких городских прокуратур — Генической, Скадовской, Нововоронцовской.

Показательным стал факт, когда в Каховке отмену закона о русском языке продавливал крымский татарин Эмир-Усеин Джепаров, покинувший территорию Крыма и ставший и.о начальника прокуратуры города. В своем иске он приписал Каховскому горсовету «языковой сепаратизм», именно потому, что там не спешили голосовать за отмену статуса русского языка.

Джепаров, добился своего — Каховский район был лишен права на язык, на котором здесь общается более 70% населения.

Показательным стало публичное наказание владельцев восьми ресторанов области. В начале курортного сезона в их заведениях меню оставалось на русском языке. Но нашелся бдительный гражданин из числа приезжих, который написал жалобу — один на все восемь ресторанов. Госпродпотребслужба провела проверку.

«Факт того, что меню напечатано на русском, подтвердился, в отношении восьми человек применена административная ответственность», — говорится в сообщении этого органа.

«Фракции с весны обсуждают, как заполнить вакуум, который возник, после отмены этого закона. Уже зарегистрированы пять законопроектов. Мы их детально изучим и примем решение, какой закон о языках будет действовать», — пояснил в начале сентября Парубий.

Однако проекты, которые украинский парламент предполагает сделать законами, скрывают новые сюрпризы. Именно поэтому, в Харькове, Одессе, Днепре (бывш. Днепропетровске) не спешат рассматривать иски против местных советов и требовать отмены статуса русского языка. И понятно, что этот вопрос не стоит на повестке дня в прокуратурах Луганской и Донецкой областей.

По мнению экспертов, в Донбассе официальная отмена русского языка может вызвать новый виток военного конфликта.

При этом запросы о необходимости срочно принять меры в областные прокуратуры этих регионов регулярно отправляются. В прокуратуру Харьковской области, например, дважды поступали предложения о рассмотрении иска против Харьковского горсовета и облсовета, от соавтора одного из законопроектов Святослава Литинского и юриста Александра Золотухина . Харьковская прокуратура давать ход делу не спешит, поскольку помнит многомесячные судебные тяжбы, связанные с принятием решения о статусе русского языка в 2012 году.

Тогда Харьковский горсовет проголосовал абсолютным большинством за то, чтобы второй региональный язык в городе был. И опирался он не столько на «закон Кивалова-Колесниченко», сколько на Европейскую Хартию о региональных языках.

Но у уроженцев западной Украины, пытающихся искоренить русский язык в городах, где подавляющее большинство говорит и мыслит на русском, свое мнение.

«Хартия не устанавливает процедуру внедрения региональных языков, и потому у горсовета Харькова нет оснований для того, чтобы у русского языка был официальный статус», — заявляет адвокат Александр Золотухин.

Именно он помогает преподавателю Святославу Литинскому в судебных тяжбах, направленных против русского языка. Сейчас, когда Львовский окружной суд, уже готов рассматривать иск против Харьковского горсовета и русского языка в этом регионе, юрист Золотухин прогнозирует, что иск будет рассмотрен без присутствия харьковчан на заседаниях. Есть такая практика письменного производства, которая основывается на предоставленных доказательствах. То есть Харьков могут лишить права говорить на русском, не спрашивая мнения жителей города или депутатов местных советов.

Святослав Литинский прославился своими громкими исками против главы МВД Арсена Авакова , главы НАБУ Артема Сытника и экс-главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе , которых он обязал говорить на украинском, либо предоставлять перевод всех своих публичных обращений. Несколько лет назад Литинский судился даже с одной из крупных южнокорейских компаний, и тоже по языковому вопросу. Якобы ему была непонятна маркировка стиральной машинки, выдающая ему на электронном табло слово «стирка», а не «прання». Правда, тогда Франковский суд Львова в рассмотрении иска рьяному украинофилу все же отказал, и представителям компании не пришлось спешно отзывать всю свою стиральную технику из страны для перепрограммирования.

Но Литинский вошел во вкус и стал требовать перепрограммировать все импортные микроволновки, нарисовать буквы украинского алфавита на ноутбуки и планшеты. Не найдя поддержки у иностранных компаний, он переключился на украинских политиков, а сейчас нашел себя в войне против решений, принятых несколькими областями Украины. Однако дискриминация русского языка, которую Литинский доводит до абсурда, не находит отклика у простых украинцев.

«Приехала в Киев и поразилась — как много людей стали говорить на русском языке. Это что, бунт?» — удивляется харьковчанка Ирина на своей странице в социальной сети.

Не перестали говорить на русском и в быту. Он так же популярен и привычен не только харьковчанам, но и одесситам, сумчанам, жителям Днепра. Даже в тех областях, где официально это делать запрещено, все равно читают книги на русском, смотрят фильмы, скачанные из интернета — и тоже на русском.