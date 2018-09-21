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Климкин прокомментировал иск Порошенко к «Би-Би-Си»
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Климкин прокомментировал иск Порошенко к BBC 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского канала прокомментировал иск президента Петра Порошенко к телерадиокорпорации BBC.
По его словам, этот иск не будет иметь никаких имиджевых рисков для страны.
«Для Украины, конечно, нет. В BBC, как правило, придерживаются соответствующих стандартов. В данном случае, если я не ошибаюсь, это была статья несколько месяцев назад. В BBC есть большой опыт работать в судах, так что посмотрим на результат», — цитирует РИА Новости Климкина.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Порошенко подал иск в суд на BBC в связи с публикацией материала, где утверждалось, что он заплатил около $400 тыс. за встречу с Трампом.
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