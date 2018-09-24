Украина обвинила Россию в «опасных инцидентах»

ВМС Украины обвинили Россию в создании «опасных инцидентов»

ВМС Украины заявили о создании "опасных инцидентов" со стороны России при проходе украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что на протяжении всего пути украинские корабли шли в сопровождении российских военных кораблей "Приазовье", "Аметист" и "Дон", а непосредственно в Керченском проливе к сопровождению присоединились еще более десяти катеров и кораблей ФСБ и Черноморского флота.

Как заявляют в ведомстве, российские вооруженные силы допустили ряд "опасных инцидентов", в частности, российский разведывательный корабль "Приазовье" якобы совершил чрезмерное сближение с украинским судном на дистанцию двух кабельтов (около 440 метров), чем нарушил требования международных правил и создал опасную ситуацию.

В другом случае, как считают в ВМС Украины, российский истребитель Су-27 создал "предпосылки к аварийной ситуации в воздухе", приблизившись к Ан-26 ВВС Украины на опасное расстояние.

Украинские суда — корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" — накануне прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. По данным СМИ, оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск на Азовском море. В воскресенье оба корабля прошли Керченский мост.

Корабли ВМС Украины сопровождались кораблями береговой охраны Пограничной службы ФСБ России "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации", сообщили в погрануправлении региона.