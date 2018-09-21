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Украина обозначила Венгрии «красную линию»
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Украинский МИД обозначил «красную линию» для Венгрии 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал раздачу венгерских документов на Западной Украине «красной линией» в отношениях двух стран. Об этом он заявил в эфире ТСН.
«Темы разговора с венграми у нас есть. Но в принципе, хотите называйте это "красной линией": они [венгры] не будут раздавать гражданство просто так и не будут манипулировать нашими гражданами», — заявил Климкин.
Он добавил, что украинские органы изучат вопрос финансирования Венгрией семей своих соотечественников, проживающих в Закарпатье на Западной Украине.
Нынешний конфликт в отношениях двух стран связан с тайной выдачей венгерских документов украинским гражданам в консульстве Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины. Представители Венгрии устраивали пышные церемонии и разъясняли жителям, что они должны скрывать от украинских государственных структур факт получения венгерского гражданства. В Киеве ранее заявляли, что участникам церемонии раздавали паспорта, однако позже стало известно, что это могли быть другие документы.
В ответ Павел Климкиин в завуалированной форме пригрозил высылкой консулу Венгрии в Берегово. «Если видео о выдаче украинцам в Берегове венгерских паспортов — не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее», — заявил он.
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