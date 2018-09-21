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Украина решила припугнуть Россию мерами НАТО
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Подрядчик "Роскосмоса" сбежал с гостайной
Подрядчик "Роскосмоса" сбежал с гостайной

Украинский генерал: Если Россия не перестанет задираться, НАТО примет меры 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 37 минут назад
Фото: РИА Новости
НАТО примет меры, если поведение России в акватории Азовского моря не изменится, заявил ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан.
Пока вопрос освобождения Донбасса и Крыма «от оккупации» пытаются решить политико-дипломатическим путем, заявил Богдан в интервью изданию «Апостроф».
«Но если взять классическую формулу, то дипломатия тогда успешна, когда свое дело сделают военные. То есть рано или поздно, но очевидно, Украине придется применять и военный фактор, чтобы освободить временно-оккупированные территории Донбасса, а затем и Крыма», — сказал он.
В частности, считает он, Украина должна «мобилизовать весь международный ресурс», чтобы наращивались санкции в отношении Крыма, и показывать, что на Украине лучше, чем в Крыму. При этом, считает он, не нужно «идти на сомнительные компромиссы с Россией». По его оценкам, ситуация может улучшиться в течение пяти-шести лет.
Пока Богдан не видит оснований для военного сценария. «Единственное, если поведение России не изменится в акватории Азовского моря, если Россия не перестанет задираться в том же Черном море, создавать определенные проблемы для гражданских судов, то Северо-атлантический альянс предпримет соответствующие меры по поводу того, чтобы создать России серьезные проблемы военного характера», — отметил он.
По его словам, стратегические преимущества России в Черноморском регионе «никого не устраивают».
Богдан утверждает, что Россия «не способна противостоять мощи НАТО».
В четверг украинский президент Петр Порошенко, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием, заявил, что базы Черноморского флота России в Севастополе не будет, когда Украина заберет себе Крым.
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