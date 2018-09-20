СБУ заблокировала проведение журналистского фестиваля на курорте «Буковель»

"СБУ заблокировала работу курорта "Буковель", куда приехали почти 200 журналистов со всей Украины на фестиваль", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.

По его словам, силовики проводят обыски и изъятие материалов на разных предприятиях, связанных с основателем курорта и одним из лидеров партии "Укроп" Александром Шевченко

Томиленко отметил, что фестиваль для журналистов готовился Украинским журналистским фондом полгода. Планировалось проведение мастер-классов, в том числе по освещению ситуации в Донбассе, а также награждение победителей творческого конкурса НСЖ Украины в 20 номинациях.