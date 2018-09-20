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СБУ заблокировала проведение журналистского фестиваля
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СБУ заблокировала проведение журналистского фестиваля на курорте «Буковель» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины заблокировала курорт "Буковель" на Западе Украины, где должен состоятся журналистский фестиваль, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
"СБУ заблокировала работу курорта "Буковель", куда приехали почти 200 журналистов со всей Украины на фестиваль", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.
По его словам, силовики проводят обыски и изъятие материалов на разных предприятиях, связанных с основателем курорта и одним из лидеров партии "Укроп" Александром Шевченко.
Томиленко отметил, что фестиваль для журналистов готовился Украинским журналистским фондом полгода. Планировалось проведение мастер-классов, в том числе по освещению ситуации в Донбассе, а также награждение победителей творческого конкурса НСЖ Украины в 20 номинациях.
"Теперь коллеги со всей Украины вблизи видят работу СБУ — и по поддержке отечественного инвестора, и из уважения к гражданам и журналистов в частности… И если в ближайшие часы не будет вменяемой реакции СБУ, то уверен, что об этих незабываемых впечатлениях узнает и многотысячная аудитория моих коллег", — добавил он.
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