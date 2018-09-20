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МВФ выдвинул Украине условие для выделения транша
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МВФ выдвинул Украине новое условие для выделения транша 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул новое условие для выделения Украине очередного транша — теперь это может произойти только после того, как власти страны примут государственный бюджет на 2019 год, сообщил источник, близкий к переговорам Киева и МВФ.
Миссия МВФ покинула Украину вечером 19 сентября после двух недель работы в Киеве. По данным источников, дискуссии экспертов фонда с представителями украинских властей не привели к ожидаемому результату — фактически, переговоры провалились, пишут «Украинские новости».
Предполагалось, что итогом работы миссии станет подписание меморандума о сотрудничестве МВФ и Украины по новой программе финансирования Stand-by, которая должна была заменить действующую EFF. В конце октября Украина должна была получить транш в 1,9 млрд долларов.
Однако при переговорах возникла проблема — представители миссии МВФ выдвинули требование о принятии госбюджета Украины до подготовки меморандума.
Ранее также сообщалось, что правительство Украины договорилось с МВФ о постепенном повышении цен на газ для населения. Премьер Украины Владимир Гройсман отмечал, что в случае невыполнения требований МВФ стране грозит дефолт.
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