МВФ выдвинул Украине условие для выделения транша

МВФ выдвинул Украине новое условие для выделения транша

Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул новое условие для выделения Украине очередного транша — теперь это может произойти только после того, как власти страны примут государственный бюджет на 2019 год, сообщил источник, близкий к переговорам Киева и МВФ.

Миссия МВФ покинула Украину вечером 19 сентября после двух недель работы в Киеве. По данным источников, дискуссии экспертов фонда с представителями украинских властей не привели к ожидаемому результату — фактически, переговоры провалились, пишут «Украинские новости».

Предполагалось, что итогом работы миссии станет подписание меморандума о сотрудничестве МВФ и Украины по новой программе финансирования Stand-by, которая должна была заменить действующую EFF. В конце октября Украина должна была получить транш в 1,9 млрд долларов.

Однако при переговорах возникла проблема — представители миссии МВФ выдвинули требование о принятии госбюджета Украины до подготовки меморандума.