Порошенко назвал условие для посещения Вышинского

В Киеве назвали условие, при котором Порошенко разрешит посетить Вышинского

Ранее Денисова сообщила, что договорилась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой о взаимном посещении Вышинского и Балуха.

"Я поговорила с президентом Петром Порошенко о возможности (посещения Москальковой Вышинского — ред.), потому что Вышинский у нас гражданин Украины, они (Россия — ред.) считают своим гражданином. И президент согласился: если только они согласуют мой визит к Балуху, он позволит посетить Вышинского", — сказала Денисова в эфире телеканала "Эспрессо".

По ее словам, Москалькова ожидает от главы ФСИН Геннадия Корниенко ответа о возможности посещения Балуха.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест журналиста — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Балух приговорен в РФ к 3,5 годам лишения свободы по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".