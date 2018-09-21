Климкин поведал о секретном плане по Азовскому морю

Климкин рассказал о секретном плане Украины по Азовскому морю

При этом дипломат отказался озвучить конкретные меры, подчеркнув, что они уже согласованы.

"Мы рассматриваем различные опции в отношении договоров. Конечно, всем нам понятно, что Азов — это не внутреннее море, территориальное море. К этому мы должны прийти. Но сейчас осуществляется международный арбитраж относительно нарушения прав Украины в отношении Черного моря и относительно Азовского моря, относительно Керченского пролива и нелегального строительства Крымского моста", — сказал Климкин в ходе брифинга, транслируемого каналом "112 Украина".

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, власти обсудили все возможные опции с "друзьями и партнерами". Он также добавил, что успеха в ситуации вокруг Азовского моря можно достичь только благодаря действиям "одновременно во всех плоскостях".

Также Климкин отметил необходимость "фундаментального увеличения присутствия и мощи" Украины в Азовском море.

Климкин отметил, что среднее время задержки судов российскими пограничниками при проходе Керченского пролива составляет 33 часа.

Ситуация в Азовском море

Киев обвиняет Москву в блокировании судов, которые следуют в украинские порты через Керченский пролив, из-за чего суда якобы простаивают, а их владельцы несут потери. При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

На прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение усилить военное присутствие в Азовском море, а командующий Сухопутными войсками ВСУ заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье.