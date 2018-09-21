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Климкин поведал о секретном плане по Азовскому морю
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Климкин рассказал о секретном плане Украины по Азовскому морю 

Rambler News Service + ещё 31 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что Киев имеет секретный план по Азовскому морю.
При этом дипломат отказался озвучить конкретные меры, подчеркнув, что они уже согласованы.
"Мы рассматриваем различные опции в отношении договоров. Конечно, всем нам понятно, что Азов — это не внутреннее море, территориальное море. К этому мы должны прийти. Но сейчас осуществляется международный арбитраж относительно нарушения прав Украины в отношении Черного моря и относительно Азовского моря, относительно Керченского пролива и нелегального строительства Крымского моста", — сказал Климкин в ходе брифинга, транслируемого каналом "112 Украина".
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, власти обсудили все возможные опции с "друзьями и партнерами". Он также добавил, что успеха в ситуации вокруг Азовского моря можно достичь только благодаря действиям "одновременно во всех плоскостях".
Также Климкин отметил необходимость "фундаментального увеличения присутствия и мощи" Украины в Азовском море.
Климкин отметил, что среднее время задержки судов российскими пограничниками при проходе Керченского пролива составляет 33 часа.

Ситуация в Азовском море

Киев обвиняет Москву в блокировании судов, которые следуют в украинские порты через Керченский пролив, из-за чего суда якобы простаивают, а их владельцы несут потери. При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.
На прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение усилить военное присутствие в Азовском море, а командующий Сухопутными войсками ВСУ заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье.
В течение недели Украина перебросила в Азовское море два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг". Всего в состав украинских ВМС входят шесть таких катеров. Все они построены на заводе "Кузня на Рыбальском", принадлежащем Петру Порошенко. Ранее СМИ сообщали, что поставки катеров неоднократно приходилось переносить из-за многочисленных просчетов в конструкции
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