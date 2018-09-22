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Стало известно об объемах накопленного газа в Украине
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На Украине рассказали об объёмах газа в подземных хранилищах страны 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине рассказали, насколько подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены в настоящий момент.
Как сообщает УНН со ссылкой на данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз», объём газа в подземных хранилищах страны по состоянию на 20 сентября увеличился до 15,7 млрд куб. м.
Таким образом, к настоящему моменту украинские ПХГ заполнены на 50%.
Ранее сообщалось, что украинские газовые хранилища заполнены на 46,2% по состоянию на 25 августа.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сохранения транзита газа через Украину.
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