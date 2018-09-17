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В Британии хотят продолжить помогать Украине
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В Минобороны Британии заявили о намерении продолжить оказывать помощь Украине 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отметил, что Лондон оказывал и продолжит оказывать помощь Украине в защите её территориальной целостности. Об этом он заявил по итогам встречи с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком.
«Мы придерживаемся наших обязательств и будем с вами, пока существует опасность…Мы не позволим разрушить наши общие ценности. Ваша безопасность — это безопасность и Великобритании», — цитирует министра пресс-служба Минобороны Украины.
Уильямсон также отметил, британские военнослужащие подготовили более 9,5 тыс. военнослужащих ВСУ.
«Мы верим в толерантность, справедливость и свободу слова. Наши две страны вместе сталкиваются с одинаковыми угрозами. Сегодня вы живёте на линии фронта, но вы не в одиночку с этой проблемой», — добавил он.
В июне спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время визита в Британию предложил парламенту создать межпарламентскую группу по противодействию «российской агрессии».
Он также поблагодарил власти страны за помощь Украине, в том числе за «активное участие британских инструкторов в обучении украинских военных, которые противостоят российской агрессии».
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