Ещё
Порошенко обратится с посланием к Верховной раде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко 20 сентября обратится с ежегодным посланием к Верховной раде 

RT на русском 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Украинский лидер Пётр Порошенко 20 сентября на заседании парламента выступит с ежегодным посланием к Верховной раде, заявил спикер Рады Андрей Парубий.
«К нам поступило письмо о том, что 20 сентября 2018 на пленарном заседании ВРУ в соответствии со статьей 106 Конституции Украины будет ежегодное послание к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении президента Украины», — цитирует УНН Парубия.
В 2017 году Порошенко, выступая с ежегодным посланием, призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность.
Глава государства также обвинил Россию в подготовке к войне.
RT на русском: последние новости
Волкер: США считают, что Крым должен быть с Украиной Внеочередное заседание Синода РПЦ состоится в Москве 14 сентября В ДНР сообщили о ликвидации украинского беспилотника в Донбассе
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье596
Порошенко разорвал дружбу с Россией302
Звезда «Убойной силы» впал в кому24
Порошина беременна от женатого актера1
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH1793
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Другое
04:50
Порошенко разорвал дружбу с Россией
В мире Украина
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье
Происшествия Армия
00:40
Кремль отреагировал на данные о связи «отравителя» Скрипалей с Минобороны
Политика
03:45
Пугачева закрыла школу талантов
Шоу-бизнес
02:15
Звезда «Убойной силы» впал в кому
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал смех в Сети
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение