Порошенко обратится с посланием к Верховной раде

Украинский лидер Пётр Порошенко 20 сентября на заседании парламента выступит с ежегодным посланием к Верховной раде, заявил спикер Рады Андрей Парубий.
«К нам поступило письмо о том, что 20 сентября 2018 на пленарном заседании ВРУ в соответствии со статьей 106 Конституции Украины будет ежегодное послание к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении президента Украины», — цитирует УНН Парубия.
В 2017 году Порошенко, выступая с ежегодным посланием, призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность.
Глава государства также обвинил Россию в подготовке к войне.