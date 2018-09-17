Порошенко обратится с посланием к Верховной раде

Порошенко 20 сентября обратится с ежегодным посланием к Верховной раде

«К нам поступило письмо о том, что 20 сентября 2018 на пленарном заседании ВРУ в соответствии со статьей 106 Конституции Украины будет ежегодное послание к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении президента Украины», — цитирует УНН Парубия.

В 2017 году Порошенко, выступая с ежегодным посланием, призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность.

Глава государства также обвинил Россию в подготовке к войне.