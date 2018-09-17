Минобороны опровергло данные о причастности российского «Бука» к ЧП с MH17

"Также вам будут представлены факты, которые наглядно доказывают несостоятельность обвинений в том, что к этой трагедии была причастна самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук», которая якобы принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде", — сказал он на брифинге Минобороны.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама Куала-Лумпур , потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.