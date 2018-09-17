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Минобороны опровергло данные о причастности российского «Бука» к ЧП с MH17
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Минобороны опровергло данные о причастности российского «Бука» к ЧП с MH17 

РИА Новости + ещё 45 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Обвинения о причастности российского «Бука» к крушению малайзийского Boeing 777 на юго-востоке Украины несостоятельны, тому есть наглядные доказательства, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Также вам будут представлены факты, которые наглядно доказывают несостоятельность обвинений в том, что к этой трагедии была причастна самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук», которая якобы принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде", — сказал он на брифинге Минобороны.
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.
МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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