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На Украине нашли интересный способ лечения
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Власти Украины предложили лечить болезни музыкой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: YouTube
Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун предложила гражданам страны лечить болезни прослушиванием музыки; по ее словам, за таким лечением необходимо обращаться к сертифицированным музыкальным терапевтам.
«Ученые утверждают, что музыка — это не просто приятный бонус в нашей жизни, на самом деле, она способна иметь значительное влияние на наше здоровье», — написала Супрун в Facebook.
Украинский министр отметила, что лечение музыкой — это отдельное направление терапии. Она пояснила, что сертифицированными музыкальными терапевтами являются музыканты с опытом, «которые хорошо понимают, какие эмоциональные реакции вызывает музыка, каким образом она помогает расслабиться или настроиться на положительные эмоции».
По словам Супрун, музыкальная терапия «влияет на ослабление симптомов боли, тошноту, частоту сердцебиения, давление и даже на функции иммунной и эндокринной систем».
В начале сентября исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун подверглась резкой критике за опубликованный в Facebook пост, посвященный «важной» проблеме мух, садящихся на еду.
В конце лета Ульяна Супрун возглавила рейтинг ненавистных украинцам политиков. О негативном отношении к ней заявили 46% украинцев. Соответствующее исследование провела социологическая группа «Рейтинг».
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