Луценко призвал заткнуть «три дырки» на Украине

По словам Юрия Луценко, главными источниками коррупции на украины являются сфера выдачи лицензий на природные богатства, таможня и чрезмерзный госудаственный сектор.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал три источника коррупции на Украины — сферу выдачи лицензий на природные богатства, таможню и чрезмерный государственный сектор. Представитель надзорного ведомства также подчеркнул, что около полугода призывает власть и само общество обратить внимание именно на эти «три дырки».

«Я уже полгода подчеркиваю, что правительство, парламент, президент, вся власть и общество должны закрыть ключевые как минимум три дырки, которые являются источником коррупции в Украине», — отметил руководитель надзорного органа.

Луценко также отметил, что для борьбы со взяточничеством необходимо посадить тюрьму несколько сотен «крупной рыбы» и еще две тысячи «мелкой и средней».