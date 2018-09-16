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Луценко призвал заткнуть «три дырки» на Украине
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Луценко призвал заткнуть «три дырки» на Украине 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
По словам Юрия Луценко, главными источниками коррупции на украины являются сфера выдачи лицензий на природные богатства, таможня и чрезмерзный госудаственный сектор.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал три источника коррупции на Украины — сферу выдачи лицензий на природные богатства, таможню и чрезмерный государственный сектор. Представитель надзорного ведомства также подчеркнул, что около полугода призывает власть и само общество обратить внимание именно на эти «три дырки».
«Я уже полгода подчеркиваю, что правительство, парламент, президент, вся власть и общество должны закрыть ключевые как минимум три дырки, которые являются источником коррупции в Украине», — отметил руководитель надзорного органа.
Луценко также отметил, что для борьбы со взяточничеством необходимо посадить тюрьму несколько сотен «крупной рыбы» и еще две тысячи «мелкой и средней».
Борьба с коррупцией является одним из ключевых пунктов для получения макрофинансовой помощи Украине от Евросоюза. Об этом ранее заявлял вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
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