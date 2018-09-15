В убийстве Захарченко всплыл агент СБУ

По делу об убийстве Захарченко задержали агента СБУ

Задержанный по делу об убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко оказался сотрудником украинских спецслужб. Об этом временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее он заявил журналистам, что убийство Захарченко совершено при содействии западных спецслужб.

"Теракт совершен при участии пятого департамента контрразведки СБУ. В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб", — сказал он.

Он добавил, что помощь в расследовании теракта оказывает Россия

По словам Пушилина, у правоохранителей ДНР "есть понимание, кто это сделал".

"Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания", — пояснил врио главы республики.

Убийство главы ДНР

Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка . Как рассказал журналистам советник главы ДНР Александр Казаков , взрыв произошел в тот момент, когда Захарченко вошел в кафе. Первым шел охранник, он погиб сразу. Шедший следом за Захарченко министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Всего, по данным МЧС ДНР, при взрыве пострадали 11 человек.

Сообщалось, что бомба была спрятана в одном из светильников, а в действие ее привели телефонным звонком. При этом силовики ДНР полагают, что исполнитель теракта находился рядом с кафе в момент прибытия туда Захарченко и привел взрывное устройство в действие, как только глава ДНР зашел внутрь. Не исключается, что к установке бомбы мог быть причастен кто-то из окружения Захарченко.

Власти республики признали произошедшее терактом.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирного решения конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ДНР выехали российские эксперт-криминалисты, чтобы помочь в расследовании. Помощь оказывают и сотрудники ФСБ

Выборы в ДНР

Парламент ДНР назначил временно исполняющим обязанности главы республики представителя на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

Выборы нового главы ДНР и Народного совета пройдут 11 ноября. По словам Пушилина, они должны быть выборы максимально прозрачными.

"Не должно быть никаких манипуляций. Для нас важно в очередной раз доказать, что мы более демократичны, чем те страны, которые нас не то, что не признают, а продолжают критиковать", — заявил он.

В этот же день пройдут выборы главы и депутатов ЛНР.

Мнение россиян

Фонд "Общественное мнение" провел опрос, в ходе которого задавал респондентам вопрос: "Как Вы думаете, кто организовал убийство Александра Захарченко?" Как следует из результатов опрос, 33% россиян назвали Порошенко, а также правительство и Cлужбу безопасности Украины. Кроме того, среди ответов были и такие варианты, "США, страны Запада", "кто-то из ДНР", "украинские националисты".

По данным ФОМ, 43% опрошенных полагают, что после убийства Захарченко вероятность обострения конфликта в Донбассе увеличится, 28% — что останется прежней, 27% затруднились ответить, а один процент считает, что уменьшится. Среди причин того, почему ситуация может обостриться, респонденты называли такие варианты: "ДНР потеряла лидера, республика ослаблена, жители деморализованы" (13%), "за месть Захарченко будут мстить" (6%), "убийство Захарченко было нужно для усиления конфликта" (5%).

Кроме того, опрос показал, что 29% опрошенных не следят за конфликтом в Донбассе, 43% следят не очень внимательно, а постоянно наблюдают за развитием событий 27%. Что касается Минских соглашений, то 69% респондентов полагают, что они не выполняются, но пять процентов уверены, что они выполняются.

Что происходит в зоне конфликта

С 29 августа в Донбассе действует так называемое "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Однако стороны конфликта постоянно сообщают о нарушениях режима прекращения огня.

Так, по данным представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня, только за минувшие сутки силовики нарушили перемирие 19 раз. Они вели по территории республики огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия. Из-за обстрелов в Донецке повреждено семь домов.

В ЛНР заявили о трех случаях нарушения силовиками режима прекращения огня за сутки. По данным Народной милиции, украинские военные применяли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Красный Яр, Сокольники и Калиновка.