Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР

Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно приземлился в ДНР

Согласно сообщению, на БПЛА содержалась важная информация в виде точных координат важнейших объектов, а также фото и видеоматериалов.

На позициях народной милиции ДНР обнаружили неожиданный «подарок» от ВСУ — туда приземлился украинский разведывательный БПЛА с чрезвычайно важными данными.

Как уточнил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин , беспилотник принадлежал 74-му отдельному разведывательному батальону.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики ведет тщательный анализ всех фото и видеоматериалов, которые были сделаны камерой беспилотника ВСУ во время полета на территорией Украины.

Кроме того, Басурин отметил, что на БПЛА содержится также информация с точными координатами всех важных объектов, уточняет портал «ПолитНавигатор».

Ранее сообщалось, что ВСУ произвела по трактору выстрел из противотанкового ракетного комплекса, однако снаряд, к счастью, прошел мимо. Инцидент случился под Горловкой, трактор двигался из населенного пункта Новолуганское.