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Расследование «убийства» Бабченко завершено
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На Украине завершилось расследование «убийства» Бабченко 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следствие завершило расследование дела о покушении на журналиста Аркадия Бабченко на территории Украины, заявили в пресс-службе украинской Генпрокуратуры.
«Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту подготовки к умышленному убийству гражданина Российской Федерации Аркадия Бабченко», — приводит УНН сообщение.
Следствие считает, что двое граждан Украины, «действуя по предварительному сговору группой лиц, по заказу спецслужб Российской Федерации с целью запугивания населения» осуществили организацию подготовки убийства Бабченко.
Ранее суд на Украине приговорил к четырём с половиной годам тюрьмы украинского предпринимателя Бориса Германа за организацию покушения на Аркадия Бабченко.
В конце мая глава ФСБ Александр Бортников назвал полной чушью заявления Киева о причастности России к «убийству» журналиста.
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