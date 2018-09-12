Украинские СМИ уличили во лжи о России

«Похоронили» Шария: блогер уличил украинские СМИ во лжи о России

Блогер Анатолий Шарий упрекнул украинских журналистов в распространении фейковых новостей о его "убийстве" и лживых обвинений в адрес российских представителей в ОБСЕ

Ранее украинские СМИ растиражировали сообщение исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк , обвинившей представителей российской делегации в ОБСЕ во "лжи". Романюк заявила, что на заседании организации россияне потребовали наказать Украину за убийство Анатолия Шария , перепутав его с погибшим в 2016 году Павлом Шереметом . Блогер отметил, что украинские журналисты распространили "обвинение" Романюк, не удосужившись проверить информацию. В действительности оговорку про Шария допустил переводчик, а не представитель российской делегации.

"Переводчик ошибся, он запнулся. Это не вина его: это нормально, когда человек быстро говорит, а россиянин очень быстро говорил на английском языке", — объяснил он.

Шарий счел ироничным, что украинские СМИ распространяют дезинформацию, при том, что Киев якобы выступает за борьбу с "российской пропагандой" и "фейками".

"И эта делегация (делегация Украины — Прим.ред.) приехала в ОБСЕ для того, чтобы рассказать, как надо бороться с фейковой информацией и насколько фейк-ньюс опасны. Таким образом, они запустили великолепнейший фейк", — резюмировал блогер.