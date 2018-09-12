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Украинские СМИ уличили во лжи о России
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«Похоронили» Шария: блогер уличил украинские СМИ во лжи о России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: YouTube-канал Анатолий Шарий
Блогер Анатолий Шарий упрекнул украинских журналистов в распространении фейковых новостей о его "убийстве" и лживых обвинений в адрес российских представителей в ОБСЕ.
Ранее украинские СМИ растиражировали сообщение исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк, обвинившей представителей российской делегации в ОБСЕ во "лжи". Романюк заявила, что на заседании организации россияне потребовали наказать Украину за убийство Анатолия Шария, перепутав его с погибшим в 2016 году Павлом Шереметом. Блогер отметил, что украинские журналисты распространили "обвинение" Романюк, не удосужившись проверить информацию. В действительности оговорку про Шария допустил переводчик, а не представитель российской делегации.
"Переводчик ошибся, он запнулся. Это не вина его: это нормально, когда человек быстро говорит, а россиянин очень быстро говорил на английском языке", — объяснил он.
Шарий счел ироничным, что украинские СМИ распространяют дезинформацию, при том, что Киев якобы выступает за борьбу с "российской пропагандой" и "фейками".
"И эта делегация (делегация Украины — Прим.ред.) приехала в ОБСЕ для того, чтобы рассказать, как надо бороться с фейковой информацией и насколько фейк-ньюс опасны. Таким образом, они запустили великолепнейший фейк", — резюмировал блогер.
В июле 2016 года в Киеве при взрыве автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. По данным полиции, причиной инцидента стало заложенное в автомобиль взрывное устройство. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.
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