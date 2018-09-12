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Порошенко приготовился атаковать Россию 

Рамблер 1 час назад
Украина начала переброску в Азовское море бронекатеров проекта «Гюрза-М» для ВМС ВСУ. Информацию о переброске катеров подтвердил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передает ТАСС.
Согласно заявлению Лавренюка, 9 сентября в Бердянском порту был спущен на воду первый бронекатер ВМС Украины в Азовском море «Лубны» (проект «Гюрза-М»).
«…С целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря и недопущения незаконных остановок судов со стороны страны-агрессора, которые направляются в Мариупольский и Бердянский морские торговые порты, в Бердянском порту был спущен на воду первый бронекатер ВМС Украины в Азовском море "Лубны" (проект "Гюрза-М")», — написал Лавренюк на своей странице в Facebook.
По информации «Независимой газеты», всего планируется перебросить в Азовское море четыре таких катера.
Украинские катера проекта «Гюрза-М» предназначены для патрулирования на приграничных реках, озерах и в прибрежной морской зоне. Их водоизмещение составляет 30-38 тонн, максимальная скорость — 28 узлов, в вооружение входят одна-две 30-миллиметровые пушки, до трех пулеметов, по два автоматических и противотанковых гранатомета. Экипаж — 5 человек, в том числе один офицер. Бронекатер может брать на борт разведывательно-диверсионную группу численностью до 8 человек. По данным открытой печати, построено 8 катеров этого проекта.
6 сентября Совет нацбезопасности и обороны по указу Порошенко утвердил комплекс мероприятий по усилению военного присутствия в Азовском море.
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