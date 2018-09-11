Порошенко запаниковал после убийства Захарченко

Россия ввела в Донбасс новейшие системы радиоэлектронной борьбы, пишут украинские СМИ. Обстановка в регионе резко обострилась после убийства главы самопровозглашенной Донецкой республики Александра Захарченко , однако президент Украины Петр Порошенко отказался начинать активные боевые действия против ДНР. Вполне возможно, что лидер Незалежной просто испугался последствий.

О том, что Россия ввела в Донбасс новейшее вооружение, украинские СМИ сообщили со ссылкой на исследователей сайта Bellingcat . Речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы "Былина", который впервые применили во время учений "Запад-2017". По мнению журналистов, эта система предназначена для вывода из строя нейтральных наблюдательных беспилотников и разведывательных дронов.

Кроме того, СМИ Незалежной сообщают, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в Донбассе еще четыре средства радиоэлектронной борьбы. Среди них — "Репеллент-1", разработанный в 2016 году. Эта система может выводить из строя беспилотные летательные аппараты на расстоянии 30-35 километров.

Также наблюдатели якобы заметили средства радиоэлектронной борьбы "Красуха-2", "Былина" и "Леер-3". Последняя система — самая высокотехнологичная. Она способна легко сбить работы телекоммуникационных систем противника.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе в центре Донецка. После этого на линии фронта была отмечена интенсификация боевых действий, усилились обстрелы. В Донецке ждали скорого наступления украинской армии.

Однако на активные боевые действия президент Незалежной Петр Порошенко не отважился. Между тем армию Донецкой республики привели в повышенную боеготовность, были закрыты все границы.