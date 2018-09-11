Вышинскому захотели продлить арест

Защита Вышинского подала апелляцию на продление ареста журналиста

«Да, подали», — цитирует РИА Новости Доманского.

Как отмечается, апелляция была подана в Апелляционный суд Херсонской области.

6 сентября суд продлил арест Вышинскому до 4 ноября. В российском МИД потребовали немедленно освободить журналиста.