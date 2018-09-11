Вышинскому захотели продлить арест

Защита руководителя РИА Новости Украины подала апелляцию на продление его ареста, заявил адвокат Андрей Доманский.
«Да, подали», — цитирует РИА Новости Доманского.
Как отмечается, апелляция была подана в Апелляционный суд Херсонской области.
6 сентября суд продлил арест Вышинскому до 4 ноября. В российском МИД потребовали немедленно освободить журналиста.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что готовит обращения в международные организации в связи с продлением ареста Вышинскому.