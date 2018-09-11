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Госдеп будет бороться за «религиозную свободу» на Украине
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Представитель госдепа по свободе вероисповедания посетит Украину 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Костин
Представитель США по свободе вероисповедания Сэм Браунбэк посетит Украину, Польшу и Узбекистан с 10 по 19 сентября, сообщил американский госдепартамент.
На Украине Браунбэк обсудит с представителями правительства и религиозными деятелями "усилия по защите и продвижению религиозной свободы", говорится в сообщении госдепа. Ведомство не уточнило, будет ли Браунбэк обсуждать наиболее острый вопрос церковной жизни на Украине — об автокефалии.
В Польше Браунбэк будет присутствовать на встрече ОБСЕ, проведет беседы с местными религиозными лидерами и посетит мемориал на месте концлагеря "Освенцим" времен Второй мировой войны.
В Узбекистане американский дипломат обсудит "недавние позитивные шаги по свободе вероисповедания" и будет продвигать "законодательные реформы" в этом направлении, уточнил госдеп.
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