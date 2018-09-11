Госдеп будет бороться за «религиозную свободу» на Украине

Представитель госдепа по свободе вероисповедания посетит Украину

На Украине Браунбэк обсудит с представителями правительства и религиозными деятелями "усилия по защите и продвижению религиозной свободы", говорится в сообщении госдепа. Ведомство не уточнило, будет ли Браунбэк обсуждать наиболее острый вопрос церковной жизни на Украине — об автокефалии.

В Польше Браунбэк будет присутствовать на встрече ОБСЕ , проведет беседы с местными религиозными лидерами и посетит мемориал на месте концлагеря "Освенцим" времен Второй мировой войны.

В Узбекистане американский дипломат обсудит "недавние позитивные шаги по свободе вероисповедания" и будет продвигать "законодательные реформы" в этом направлении, уточнил госдеп.