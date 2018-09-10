Порошенко продлил осенний призыв

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Порошенко увеличил срок осеннего призыва в армию 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко увеличил сроки призыва на срочную военную службу в 2018 году с двух до трех месяцев, соответствующий указ в понедельник обнародован на сайте главы государства. Ранее призыв украинцев на срочную военную службу в 2018 году был проведен в апреле-мае и запланирован на октябрь-ноябрь.
"Внести в указ… изменения: в пункте 2 статьи 2 слово "ноябрь" заменить на "декабрь", — говорится в тексте документа. Соответствующий указ Порошенко вступает в силу в понедельник.
Практика призыва на службу срочников была отменена на Украине в 2013 году, когда Киев объявил курс на создание профессиональной контрактной армии. Однако сразу после начала в апреле 2014 года военной операции против недовольных госпереворотом жителей Донбасса исполняющий тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о возобновлении призыва. В 2014 году призыв срочников так и не был проведен, но прошли три волны мобилизации, еще столько же — в 2015 году.
Украинские власти сейчас стараются как можно больше взять людей по контракту в армию, чтобы не объявлять мобилизацию. Ранее министр обороны выразил надежду, что обстановка в Донбассе позволит не проводить в стране мобилизацию. Порошенко заявлял, что в зоне конфликта в Донбассе останутся только военнослужащие-контрактники.
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