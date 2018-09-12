Выборы главы ДНР может сорвать наступление ВСУ

Экс-министр обороны ДНР рассказал НСН, что ситуация на фронте гораздо серьёзней, чем была в 2014 году.

Бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в ходе брифинга в пресс-центре НСН не исключил попытки Киева повлиять на выборы главы ДНР, намеченные на 11 ноября. Самым вероятным сценарием вмешательства он назвал масштабное военное наступление, которое сорвёт выборы. По его словам, ситуация гораздо серьёзней, чем в 2014 году.

«Конечно. Для этого просто необходимо начать наступление на фронте, или как-то иначе обострить боевые действия, к чему всё идёт. Тогда о каких выборах может идти речь. Если Донецк снова будет подвергаться обстрелам, как в 2014-2015 году, какие там могут быть выборы. Даже если сравнивать с референдумом 2014 года, когда уже на Донбасс вторгались так называемые добробаты и подразделения «Правого сектора» (организация, запрещённая в РФ — прим. НСН), осуществлявшие убийства участников референдума, и тогда ситуация не была настолько напряжённой, как сейчас. Если военные действия возобновятся, то они будут масштабными. Поскольку с обеих сторон противостоят друг другу по несколько десятков тысяч группировки с сотнями танков, сотнями артиллерийских орудий. Поэтому самый простой способ сорвать выборы — начать наступление», — заявил Стрелков.

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