Донбасс выдвинул Киеву ультиматум

От Киева требуют освободить обвиняемую в терроризме

Уполномоченный по правам человека непризнанной Донецкой народной республики Дарья Морозова потребовала от Киева немедленно освободить пророссийски-настроенную активистку. Речь идет о Дарье Мастекашевой, которая обвиняется СБУ в подготовке терактов.

«Хочу отметить, что власти Украины должны немедленно расследовать заявление о том, что Мастекашева была незаконно задержана сотрудниками СБУ и в течение длительного времени подвергалась пыткам», — сказала Дарья Морозова на брифинге.

По заявлению омбудсмена, Мастекашеву якобы задержали в украинском городе Каменском в день ее отъезда в Россию. По версии следствия, она вербовала ветеранов АТО для участия в терактах на территории РФ, которые затем якобы планировалось приписать украинским спецслужбам.