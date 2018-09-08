Донбасс выдвинул Киеву ультиматум

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От Киева требуют освободить обвиняемую в терроризме 

News.ru 41 минуту назад
Уполномоченный по правам человека непризнанной Донецкой народной республики Дарья Морозова потребовала от Киева немедленно освободить пророссийски-настроенную активистку. Речь идет о Дарье Мастекашевой, которая обвиняется СБУ в подготовке терактов.
«Хочу отметить, что власти Украины должны немедленно расследовать заявление о том, что Мастекашева была незаконно задержана сотрудниками СБУ и в течение длительного времени подвергалась пыткам», — сказала Дарья Морозова на брифинге.
По заявлению омбудсмена, Мастекашеву якобы задержали в украинском городе Каменском в день ее отъезда в Россию. По версии следствия, она вербовала ветеранов АТО для участия в терактах на территории РФ, которые затем якобы планировалось приписать украинским спецслужбам.
Как 7 сентября писал News.ru, Россия требует от Украины немедленно освободить журналиста Кирилла Вышинского, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. До выполнения этого требования ему необходимо обеспечить приемлемые условия содержания.
Это уже не первое заявление российских дипломатов в поддержку арестованного на Украине директора представительства РИА. Недавно в том же духе высказывалась уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
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