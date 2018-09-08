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На Украине признали поражение 15-летней давности
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На Украине заговорили о своем формальном поражении 15-летней давности 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Подписание договора с Россией по акватории Азовского моря и Керченскому проливу стало формальным поражением Украины. Об этом в статье для издания «Зеркало недели» написали заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль и советник главы МИД Тарас Качка.
Рассматривая ситуацию вокруг Азовского моря, авторы статьи считают использование статуса внутренних вод для определения правовых отношений в регионе неудачным для Украины.
«Наконец, после откровенной угрозы силой на Тузле (конфликт вокруг острова Тузла в Керченском проливе произошел в 2003 году — прим. «Ленты.ру») Россия вроде бы добилась своего, и Украина подписала документы о том, что Азовское море и Керченский пролив "исторически являются внутренними водами Украины и Российской Федерации", или "внутренними водами двух государств". Было ли это поражением Украины? Формально — да», — пишут Зеркаль и Качка.
Украинские дипломаты полагают, что целью России в этой ситуации было законсервировать правовые положения времен Советского Союза. Вместе с тем, авторы считают, что концепция внутренних вод Украины и РФ так никогда и не заработала и все суверенные права остались индивидуальными. Единственным работающим элементом этой системы они называют свободу навигации России и Украины во всей акватории Азовского моря.
Зеркаль и Качка отмечают, что Международный трибунал ООН по морскому праву более года будет выносить решение о наличии правовых оснований для рассмотрения по сути иска Украины к России из-за якобы нарушения Москвой Конвенции по морскому праву.
О подаче Киевом иска в Международный трибунал ООН из-за военного присутствия России в Азовском море стало известно 28 августа. Это произошло на фоне обострения обстановки в азовских водах.
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