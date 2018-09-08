«Украина перешла черту приличий»

Поведение нынешних украинских властей пробило дно и перешло черту международных приличий по всем скандалам, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлекшее отставку, но и уголовное преследование. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в связи с заявлением председателя Верховной рады Андрей Парубия о том, что Адольф Гитлер был «самым большим демократом».

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» жестко раскритиковал председателя Верховной рады Андрей Парубия за слова о том, что Адольф Гитлер был «самым большим демократом».

«Наша страна давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам, позору, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлекшее отставку, но и уголовное преследование», — констатировал Червоненко.

По словам экс-министра, безнаказанность за такие высказывания является прямым следствием героизации фашизма, в частности, деятельности дивизии СС «Галичина», передает ФАН.

Искомое заявление нардеп рады сделал тремя днями ранее в студии ток-шоу «Свобода слова» на украинском телевидении. Комментируя возможность принятия на Украине закона о референдумах, парламентарий признался, что сам является «огромным сторонником прямой демократии», и далее привел пример «демократии» из истории.

«Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах», — сказал украинский депутат.

Председатель украинского парламента пояснил, что «изучал прямую демократию на научном уровне», и призвал не забывать вклад Гитлера в ее развитие.

«Мы это должны также помнить. В 30-е годы это был один из ключевых способов, в том числе манипуляции», — подчеркнул Парубий.

«В эфире я отметил, что способ референдума, как прямой демократии, использовался нацистами для манипуляций», — сказал Парубий.

Тем не менее, высказывание вызвало негодование даже среди коллег спикера по украинскому парламенту.

Фракция украинской партии «Оппозиционный блок» зарегистрировала постановление об увольнении Парубия с должности.

«Настаиваем на его рассмотрении и принятии соответствующих решений», — сказал Юрий Бойко.

«С фашистами нам не по пути. Я призываю Европу, в частности, Германию дать оценку действиям украинского спикера, и считаю, что он должен уйти в отставку. Я подаю иск в суд на Парубия за пропаганду фашизма, которая запрещена в нашей стране», — сказал нардеп.

По словам члена Совета Федерации РФ, подобного рода заявления являются сознательной провокацией, которая, однако, была инициирована извне, поскольку Украина — страна, которой управляют внешние силы, и политики Киева не способны принимать самостоятельных решений.

«Власть на Украине абсолютно не самостоятельна. И то, что с трибуны Рады звучат такие высказывания, говорит, что среди тех, кто сегодня управляет страной, немало фашистов и националистов. На мой взгляд, такие заявления в стране, которой управляют извне, делают, зная, как отреагирует на это российская общественность», — указал сенатор.

По его словам, в Европе, куда так стремится нынешняя украинская власть, ни один уважающий себя политик, находящийся в здравом уме, никогда бы такого не сказал.

«Он знает, что сразу уничтожит свою репутацию. А украинские парламентарии спокойно прославляют фашистов. И самое интересное, что никаких нареканий со стороны настоящей европейской демократии не будет. И это уже беда», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что конечной целью таких заявлений Киева является стирание памяти об общей победе над гитлеровской Германией.

«Украинская власть «кодирует» собственное население, пытаясь устранить общие устои и, как я ее называю, генетическую память. А делается это для того, чтобы не было возможности вернуться к единому духовному пространству русского мира. Если люди законным путем не сменят эту власть, процесс станет необратимым», — заключил Клинцевич.

В январе нынешнего года несколько сотен сторонников Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) провели в Киеве ставшее уже традиционным факельное шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры

Марш бандеровцев прошел по центральным улицам столицы Украины и завершился народным вече на площади Независимости (майдан Незалежности). Участники факельного шествия размахивали флагами Украины и красно-черными флагами ОУН-УПА . В голове колонны женщина несла портрет Степана Бандеры.

Марш бандеровцев по бульвару Шевченко и Крещатику сопровождали сотрудники Национальной полиции Украины. Автомобильное движение по ходу движения колонны было перекрыто.