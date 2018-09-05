Ещё
Киев выдвинул обвинение российским войскам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев обвинил российские войска в выбросе неизвестного вещества в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинское минобороны считает, что в выбросе неизвестного химического вещества в Крыму виноваты учения российских военных.
«13-19 августа в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью, подразделения ВС России проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов. Вследствие попаданий снарядов указанные объекты были повреждены, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на всем севере оккупированного Крыма», — заявил полковник Александр Мотузяник на брифинге украинского минобороны.
Он утверждает, что руководство российских ВС «пытается скрыть масштаб экологической проблемы», чтобы избежать ответственности за ее возникновение.
Мотузяник добавил, что командиры частей и подразделений ВС России якобы постоянно увеличивают интенсивность проведения занятий, тренировок и учений на территории Крымского полуострова.
Во вторник сообщалось, что на две недели приостановлена работа завода «Крымский Титан», ставшего источником выброса химического вещества в атмосферу. В школах Армянска были объявлены двухнедельные каникулы, все дети отправлены в санатории.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В ДНР заявили о подготовке Киева к наступлению Почему охрана Захарченко оказалась бессильна Порошенко отреагировал на визит Путина на свадьбу в Австрию
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пассажиров самолета массово поразила неизвестная болезнь82
Максаковой дали 72 часа104
РФ выступила с требованием по убийству Захарченко147
«То ли взорвали, то ли сбили»144
«Идет война, мы должны защищаться»473
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
03:33
Порошенко ловко одурачил украинцев
В мире Украина
01:47
Пассажиров самолета массово поразила неизвестная болезнь
Происшествия Катастрофы
01:05
«Идет война, мы должны защищаться»
Армия Статьи
00:48
РФ выступила с требованием по убийству Захарченко
Политика
00:29
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей
Политика
00:47
Украина отказалась почтить память Захарченко
В мире
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение