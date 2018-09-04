«Проведем границу»: Климкин знает, как противостоять РФ в море

Украины Киев планирует наращивать военное присутствие в Азовском море и провести там госграницу, заявил глава МИД Павел Климкин . Кроме того, Киев будет призывать иностранных партнеров признать эту акваторию обычным территориальным морем. Все это нужно для противостояния «провокациям» России в регионе, подчеркнул политик.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, как Киев будет противостоять «провокациям» Москвы в Азовском море. По его словам, речь идет о юридических мерах, противодесантных действиях, коммуникации с иностранными партнерами и дальнейшем развитии присутствия в Азовском море.

«Мы прекрасно понимали, что Россия начнет контролируемую эскалацию и начнет поднимать ставки. И наши действия не должны концентрироваться только на политике, только на безопасности, только на юридических вопросах. Сработает только сочетание всего», — пояснил министр в эфире ICTV.

Кроме того, он рассказал о планах Киева провести в акватории государственную границу между Россией и Украиной. Для этого необходимо заключить соответствующий договор и нанести госграницу на карту.

Как отметил Климкин, сейчас Украина пытается сконцентрировать своих зарубежных партнеров на необходимости «политически и юридически» признать Азовское море обычным территориальным морем. Проведение границы между государствами в регионе необходимо для того, чтобы Киев мог довести до конца дело с арбитражным иском против РФ в рамках Конвенции по морскому праву, подчеркнул он.

Российский политолог Андрей Суздальцев заявил, что «все подобные заявления Климкина можно игнорировать». Он напомнил, что согласно российско-украинскому договору о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе, акватория является областью совместного пользования двух стран. Это означает, что в Азовском море нет территориальных вод и экономических зон, а значит, Россия не нарушает ни международного, ни морского права.

«Все это голословные попытки уйти от главного — от пиратства украинской стороны. Ведь проблемы с Азовским морем долгие годы не существовало, и только когда украинская сторона начала захватывать российские суда, ситуация развернулась по-другому. Поэтому заявление Климкина — это попытка перевести стрелки собственных нарушений на Россию», — приводит слова политолога РИА «Новости».

Киев обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в акватории и в препятствовании свободной торговле.

Так, помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что российские пограничники якобы намеренно слишком долго досматривают иностранные корабли в Азовском море, идущие в украинские порты, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери.

При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что российская сторона использует Крымский мост, а также военно-морские силы в Азовском море, чтобы отбить у кораблевладельцев желание заходить в украинские порты Бердянска и Мариуполя. По словам министра, происходящее привело к тому, что в порты Украины суда заходят на 10% реже, что выливается в прямые убытки, который составляют «сотни миллионов гривен».

В крымском погрануправлении ФСБ России заявили, что проверки судов проводятся в соответствии с международным морским правом.

Согласно договору о сотрудничестве в Азовском море, как Россия, так и Украина имеют право досматривать те суда, которые им кажутся подозрительными.

Лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак предложил в качестве меры противостояния России усилить военное присутствие ВМС Украины в Азовском море.

«Ответом на морскую блокаду страны должно быть наращивание нашего военного присутствия, усиление экономических санкций», — заявил он.

Однако ранее командование украинских ВМС признало, что Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях. При этом сообщалось, что стране требуется создать небольшой, но эффективный флот. В качестве примеров были приведены ВМС Норвегии, Швеции и Израиля.

«Мы строим сбалансированные ВМС, которые будут способны решать все задачи, возложенные нашим государством. На первом этапе это прибрежный флот, на втором — москитный (быстроходные и маневренные малые боевые корабли. — «Газета.Ru»), на третьем — сбалансированный», — говорилось в сообщении ведомства.

В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что Киев разрабатывает при участии иностранных специалистов стратегию развития украинского флота до 2035 года.