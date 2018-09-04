Пользователи высмеяли фото Порошенко в рейсовом самолете

Пользователи предположили, что кадр, на котором изображен Порошенко, заталкивающий вещи в багажное отделение, был постановочным.

Ранее фото опубликовала одна из пассажирок, летевших рейсом Лондон-Киев. Она предположила, что украинский президент летел из США, где был на прощании с сенатором Джоном Маккейном

Пользователи Сети пришли к выводу, что Порошенко решил продемонстрировать близость к народу в преддверии президентских выборов. Были также предположения, что украинский лидер «спьяну борт попутал», а также, что «весь самолет — охранники, включая пилота и стюардесс».

«Мне кажется, его пиарщики не тем занимаются. Всем ясно, что если бы не президентская кампания и необходимость показать "близость" к народу, в реальной жизни такого не случилось бы», — написал один из пользователей.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.