Ещё
Пользователи высмеяли фото Порошенко в рейсовом самолете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователи высмеяли фото Порошенко в рейсовом самолете 

Рамблер 1 час назад
Фото: Facebook/Екатерина Козориз
Пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Петра Порошенко на борту рейсового самолета.
Пользователи предположили, что кадр, на котором изображен Порошенко, заталкивающий вещи в багажное отделение, был постановочным.
Ранее фото опубликовала одна из пассажирок, летевших рейсом Лондон-Киев. Она предположила, что украинский президент летел из США, где был на прощании с сенатором Джоном Маккейном.
Пользователи Сети пришли к выводу, что Порошенко решил продемонстрировать близость к народу в преддверии президентских выборов. Были также предположения, что украинский лидер «спьяну борт попутал», а также, что «весь самолет — охранники, включая пилота и стюардесс».
«Мне кажется, его пиарщики не тем занимаются. Всем ясно, что если бы не президентская кампания и необходимость показать "близость" к народу, в реальной жизни такого не случилось бы», — написал один из пользователей.
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден виновник ЧП на МКС302
Россия бомбит Идлиб780
Порошенко впервые высказался о Путине на свадьбе107
Захарченко убила Чебурашка56
В Сети узнали о тайной церемонии прощания с Кобзоном9
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Азия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение