Определено будущее Договора о дружбе Украины с Россией

«Речь не идет ни о какой денонсации, потому что мы будем требовать от Российской Федерации во всех международных судах, в Гааге отвечать за то, что они нарушили это соглашение», — сказала Геращенко, добавив, что существует «очень большая разница» между денонсацией и непролонгацией (непродлением) соглашения.

Геращенко сообщила, что президент страны Петр Порошенко поручил не готовить документы на пролонгацию этого соглашения, которое происходит автоматически. «Речь идет исключительно о непролонгации», — подчеркнула она.

В своем Facebook Геращенко указала, что Киев будет строить свои международные иски против России на нарушении договора Москвой, особенно «ключевых его статей — об уважении территориальной целостности и суверенитета Украины, о непоколебимости наших границ».

«Ни о каком расторжении, денонсации речь не идет, потому что в 2014 году, когда соглашение действовало — Россия грубо его нарушила. И должна за это отвечать — за оккупацию, аннексию: нарушение границы, ключевые статьи соглашения. А вот продлевать действие этого договора — действительно невозможно, потому что нет ни дружбы, ни сотрудничества, а есть война и российская агрессия», — написала она.

30 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что внешнеполитическое ведомство подготовило все необходимые документы для расторжения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Днем ранее Климкин пообещал, что соглашение будет расторгнуто до 30 сентября текущего года. Подготовиться к разрыву соглашения украинскому МИД поручал президент страны Петр Порошенко.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет РФ в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.