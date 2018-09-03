На Украине произошла утечка хлора

В украинском городе Кривой Рог произошла утечка хлора. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел около 8:00 по местному времени на складе хлора, который расположен в черте города. При переливании жидкого хлора из одной емкости в другую утекли примерно 25-30 килограммов ядовитого вещества. Причиной этого в ведомстве назвали не выдержавший уплотнитель одной из емкостей.

В результате происшествия образовалось облако газообразного хлора объемом примерно в три кубических метра, которое распространилось на 100 квадратных метров.

Менее чем через час сотрудники местных пожарно-спасательной части и горноспасательного отряда ликвидировали утечку.

Тем не менее в результате инцидента пострадал один человека — 54-летняя оператор хлорных установок. Женщина отравилась парами хлора.