Ещё
Опубликовано последнее интервью Захарченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано последнее интервью Захарченко 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Telegram-канал WarGonzo опубликовал последнее интервью с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко. Оно войдет в документальный фильм о комбатах республики.
«Мы все не знали что случится с главой Донбасса и лично нашим другом Александром Захарченко. Но вчера во время террористического акта он получил смертельное ранение. Мы все потеряли прекрасного командира, мужественного воина и прекрасного друга. Мы все скорбим по этому поводу», — пишут авторы видео.
Пятиминутное интервью было снято в машине, за рулем которой сидел сам Захарченко. Сначала его спросили, почему он, став главой республики, продолжает ездить на передовую. «Это одна из тех задач, которые выполняет глава государства (…) если ты руководитель, ты должен знать, что твои солдаты хотят и о чем они мечтают. А пока ты на передовую не приедешь, ты этого не узнаешь (…). В окопе жизнь, смерть, там лжи нет», — ответил он.
После этого глава ДНР рассказал о штурмах и других операциях, в которых сам принимал участие уже после назначения на пост, в том числе о наступательной операции в Углегорске. Тогда Захарченко только прибыл из Минска со встречи контактной группы по урегулированию конфликта на Украине и сразу поехал на фронт.
Наконец, он объяснил, чем, по его мнению, командиры ДНР выигрывают у украинских генералов. «Здесь эти решения не по учебнику принимались», — пояснил он.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, куда он прибыл почтить память скончавшегося российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Задержанные по подозрению в причастности к преступлению признались, что имела место диверсия со стороны Киева. В ДНР считают, что к покушение организовывали те же люди, что готовили нападения на командиров ополчения Арсена Павлова с позывным «Моторола» и Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви».
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии51
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поведал о неприличном предложении на переговорах122
В Москве объявлен план «Перехват»153
Киев поднял авиацию в небе над Донбассом268
«Побег» премьер-министра ЛНР вызвал недоумение68
Новый глава ДНР высказался о позиции по России1428
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение