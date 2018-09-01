Опубликовано последнее интервью Захарченко

Telegram-канал WarGonzo опубликовал последнее интервью с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко . Оно войдет в документальный фильм о комбатах республики.

«Мы все не знали что случится с главой Донбасса и лично нашим другом Александром Захарченко. Но вчера во время террористического акта он получил смертельное ранение. Мы все потеряли прекрасного командира, мужественного воина и прекрасного друга. Мы все скорбим по этому поводу», — пишут авторы видео.

Пятиминутное интервью было снято в машине, за рулем которой сидел сам Захарченко. Сначала его спросили, почему он, став главой республики, продолжает ездить на передовую. «Это одна из тех задач, которые выполняет глава государства (…) если ты руководитель, ты должен знать, что твои солдаты хотят и о чем они мечтают. А пока ты на передовую не приедешь, ты этого не узнаешь (…). В окопе жизнь, смерть, там лжи нет», — ответил он.

После этого глава ДНР рассказал о штурмах и других операциях, в которых сам принимал участие уже после назначения на пост, в том числе о наступательной операции в Углегорске. Тогда Захарченко только прибыл из Минска со встречи контактной группы по урегулированию конфликта на Украине и сразу поехал на фронт.

Наконец, он объяснил, чем, по его мнению, командиры ДНР выигрывают у украинских генералов. «Здесь эти решения не по учебнику принимались», — пояснил он.