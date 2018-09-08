Убийство Захарченко дало обратный эффект

Пушилин рассказал о ситуации в ДНР после гибели Захарченко

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе беседы с RT отметил, что одной из целей убийства главы ДНР Александра Захарченко была дестабилизация ситуации. «Задача вот подобных действий — это дестабилизация ситуации, это, по сути, военное столкновение, и это срыв Минских соглашений, что Украине, в принципе, выгодно. Но Украина настолько уже разучилась понимать Донбасс, что она получила обратный эффект. Произошло сплочение…» — сказал он. Пушилин добавил, что «не получилось никакой, наверное, дестабилизации и в органах управления». Ранее российский лидер Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. По его словам, организаторы убийства делают ставку на дестабилизацию ситуации и на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка.