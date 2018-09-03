ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко подтверждает нежелание украинской стороны добиваться договоренности в рамках минского переговорного процесса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Думаю, что нынешний террористический акт — еще одно подтверждение тому, что украинская сторона не готова и не желает добиваться договоренности в рамках минского переговорного процесса. Именно поэтому очень давно буксует работа контактной группы, именно поэтому мы неоднократно говорили и говорим, что главная причина ступора в переговорном процессе — это открытый и намеренный саботаж Киевом минских договоренностей", — отметил Лукашевич.
Кроме того, Лукашевич подчеркнул, что никакой реакции на это событие "не прошло со стороны руководства ОБСЕ".
"Никаких заявлений ни со стороны руководителей исполнительных структур этой организации, ни слова не сказано и специальным представителем действующего председателя в контактной группе господином Сайдиком, а также главой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ господином Апаканом", — отметил Лукашевич.