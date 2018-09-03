ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко

Лукашевич: никакой реакции от ОБСЕ на убийство Захарченко не последовало

"Думаю, что нынешний террористический акт — еще одно подтверждение тому, что украинская сторона не готова и не желает добиваться договоренности в рамках минского переговорного процесса. Именно поэтому очень давно буксует работа контактной группы, именно поэтому мы неоднократно говорили и говорим, что главная причина ступора в переговорном процессе — это открытый и намеренный саботаж Киевом минских договоренностей", — отметил Лукашевич.

Кроме того, Лукашевич подчеркнул, что никакой реакции на это событие "не прошло со стороны руководства ОБСЕ".