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ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко
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Лукашевич: никакой реакции от ОБСЕ на убийство Захарченко не последовало 

ТВ Центр + ещё 58 2 часа назад
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко подтверждает нежелание украинской стороны добиваться договоренности в рамках минского переговорного процесса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Думаю, что нынешний террористический акт — еще одно подтверждение тому, что украинская сторона не готова и не желает добиваться договоренности в рамках минского переговорного процесса. Именно поэтому очень давно буксует работа контактной группы, именно поэтому мы неоднократно говорили и говорим, что главная причина ступора в переговорном процессе — это открытый и намеренный саботаж Киевом минских договоренностей", — отметил Лукашевич.
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Кроме того, Лукашевич подчеркнул, что никакой реакции на это событие "не прошло со стороны руководства ОБСЕ".
"Никаких заявлений ни со стороны руководителей исполнительных структур этой организации, ни слова не сказано и специальным представителем действующего председателя в контактной группе господином Сайдиком, а также главой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ господином Апаканом", — отметил Лукашевич.
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