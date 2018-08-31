Ещё
Захарченко погиб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о смерти Захарченко 

Рамблер 38 минут назад
Глава ДНР Александр Захарченко скончался в больнице, куда его доставили после взрыва в кафе «Сепар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
>> Захарченко смертельно ранен
Взрыв прогремел рядом с кафе «Сепар» на улице Пушкина в Донецке, где находился Захарченко. Глава ДНР получил ранения, не совместимые с жизнью.
Силовые ведомства ДНР также сообщили об одном погибшем и трех раненых при взрыве в кафе. Имени погибшего не называют.
Александру Захарченко было 42 года. Он возглавил ДНР в ноябре 2014 года. С августа 2014 года Захарченко возглавлял Совет министров ДНР.
Комментарии319
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко смертельно ранен240
Россия закрыла космос для американцев335
Сотрудник Первого канала порадовался смерти Кобзона316
Визит Путина на свадьбу лишил работы украинского политика21
Подсчитано наследство Кобзона352
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение