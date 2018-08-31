Захарченко погиб

СМИ сообщили о смерти Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко скончался в больнице, куда его доставили после взрыва в кафе «Сепар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Взрыв прогремел рядом с кафе «Сепар» на улице Пушкина в Донецке, где находился Захарченко. Глава ДНР получил ранения, не совместимые с жизнью.

Силовые ведомства ДНР также сообщили об одном погибшем и трех раненых при взрыве в кафе. Имени погибшего не называют.

Александру Захарченко было 42 года. Он возглавил ДНР в ноябре 2014 года. С августа 2014 года Захарченко возглавлял Совет министров ДНР.